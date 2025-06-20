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國際原子能總署全說了！證實伊朗重水反應爐遭到襲擊

2025/06/20 09:08

IAEA週四（19日）證實，以色列擊中了伊朗仍在建設中的洪達卜重水研究反應爐。圖為2025年2月的空拍圖。（法新社）IAEA週四（19日）證實，以色列擊中了伊朗仍在建設中的洪達卜重水研究反應爐。圖為2025年2月的空拍圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際原子能總署（IAEA）週四（19日）證實，以色列擊中了伊朗仍在建設中的洪達卜（Khondab）重水研究反應爐，該反應爐尚未啟用，同時也損壞了附近的重水生產廠。截至目前，以色列已對伊朗數座核設施發動攻擊。依原設計，重水反應爐可輕易生產可用於核武的鈽，不過伊朗否認其有發展核武的企圖。

《路透》報導，根據2015年與世界主要大國簽訂的核協議，該設施已重新設計，藉此降低核擴散風險，其反應爐核心也已被拆除並灌入混凝土。伊朗曾向IAEA通報，該反應爐預計將於2026年投入運作。

IAEA在X平台發文表示：「IAEA掌握到的資訊顯示，正在建設中的洪達卜（原名阿拉克Arak）重水研究反應爐遭到攻擊。該反應爐尚未啟用，也沒有存放任何核材料，因此沒有放射性影響。」

報導指出，重水反應爐使用重水（又稱氧化氘）作為減速劑，藉此減緩核分裂過程中高速移動的中子，以產生反應爐內的熱能。

針對這場攻擊，IAEA最初的聲明稱沒有跡象顯示附近的重水生產設施遭到攻擊，但隨後更新了評估。

IAEA補充：「雖然起初並未發現重水生產設施受到損壞，但現已評估該設施內的關鍵建築，包括蒸餾裝置，確實遭到破壞。」

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