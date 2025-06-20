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以伊衝突升級！國際油價跳漲近3％ 美是否介入成變數

2025/06/20 08:37

國際油價週四（19日）上漲近3%。（法新社）國際油價週四（19日）上漲近3%。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於以色列和伊朗持續一週的空中戰爭升級，加上美國可能介入的變數，令投資人感到緊張，國際油價週四（19日）上漲近3%。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲2.06美元，漲幅2.7%，在美東時間19日13點30分（台灣時間20日凌晨1點30分）報每桶77.20美元。

由於週四為美國聯邦法定假期六月節（Juneteenth），交易量相對清淡。

布蘭特原油期貨上漲2.15美元，漲幅2.8%，收於每桶78.85美元，創下1月22日以來的最高收盤價。

以色列轟炸了伊朗的核設施；而伊朗在晚間攻擊以色列一家醫院後，也向以色列發射飛彈與無人機。

雙方都未展現任何撤出戰爭的意圖。以色列總理納坦雅胡表示：「我們會讓德黑蘭的暴君付出慘痛代價」，而伊朗則警告「第三方」勿介入衝突。

白宮週四表示，總統川普將在未來2週內決定美國是否介入以伊衝突。

《Commodity Context》創辦人兼通訊分析師強斯頓（Rory Johnston）指出，這樣的前景使原油價格持續走高。他說：「市場上的共識越來越傾向認為美國會以某種形式介入。」

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