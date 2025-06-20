伊朗石油大撤退 ! 衛星揭密 : 德黑蘭正「清倉式」出口原油

德黑蘭正以「清倉式」的出口策略，盡可能運出每一桶原油。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自6月伊朗衝突爆發以來，伊朗正以史無前例的速度，將原油推向全球市場，同時採取精密的物流調度來規避潛在打擊，為可能到來的更大規模衝突，做最後準備。據報導，伊朗擔憂以色列攻擊石油設施，正以「清倉式」的策略出口原油，全力推向全球市場。

根據標普全球商品洞察2024年的報告，哈爾克島的儲油能力約為2800萬桶。據報導，自以色列開始攻擊伊朗的5天內，伊朗石油出口量平均達到每日233萬桶，較今年截至6月14日的平均值激增44%。

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專家指出，6月11日，也就是以色列發動攻擊的前幾天，衛星顯示了哈爾克島上巨大儲油槽的浮動頂蓋因未裝滿而投下明顯的陰影。但到了6月18日，這些陰影消失了，顯示這些巨大儲油槽的罐頂升至最高點，這表明了儲油罐已接近滿負荷。

市場人士分析，這種現象極不尋常，因為依照常理，如果出口量大幅增加，儲槽應該在清空而非裝滿。唯一的解釋是，伊朗正在同時向該設施輸送更多原油，試圖在窗口期內將盡可能多的石油推向全球市場。

專家指出，德黑蘭的緊急物流系統也反映在其船運策略的轉變上。因為哈爾克島上密集排列的儲油槽，是軍事打擊的理想目標，一旦被擊中，將造成毀滅性損失。相較之下，黑德蘭以一艘艘分散在波斯灣的超級油輪運輸原油，不僅目標更小、更分散也更機動，而且船上的原油已經進入了全球貿易流程，代表著實實在在的收入。

業內人士指出，伊朗的意圖非常明確，他們正試圖在確保安全為首要前提的情況下，盡可能運出每一桶油。

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