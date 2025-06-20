「2週內決定」成為川普口頭禪 ! 紐時透露 : 魔幻數字的背後意涵

「2週」，是美國總統川普最愛用的時間單位之一。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，美國總統川普（Donald Trump）將在「2週內」決定是否對伊朗發動攻擊。對此，《紐約時報》白宮記者麥克里希（Shawn McCreesh）指出，在華盛頓幾乎無人不知，「2週」是川普總統最愛用的時間單位之一。他戲稱，這是川普的「魔術數字」。

《紐約時報》指出，「2週」是川普總統最喜歡的時間單位之一。它可以表示某種意義，也可以什麼都表示不了。

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據報導，在8週前，當被問及是否可以信任俄羅斯總統普廷時，川普回答：「我會在大約兩週後告訴你」。

對於稅收計劃、醫療保健政策、他聲稱的陰謀論的證據、打擊伊斯蘭國、一些煤礦的開採、基礎設施計劃，川普承諾，大約「2週內」為公眾解答的謎題。

現今，當白宮新聞秘書李維特在19日下午的簡報會上大聲宣讀川普總統將在「未來2週內」決定是否對伊朗進行轟炸，這一新的時間表令現場一些人覺得，這個新時間框架聽起來有些「似曾相識」。

《紐約時報》指出，「2週」是一個難以捉摸的概念，與其說是時間的量度，不如說是一個占位符（託辭）。對川普而言，「2週」可能意味著某事，也可能毫無意義。

它既是肯定，也是否定；既是推遲，又是排定時間。它不是客觀的時間單位，而是主觀的時間單位，與任何時間順序感完全脫節。它僅僅意味著「稍後」，但「稍後」有時也可能意味著「永遠不會」。

專家直言，川普在2週內決定是否轟炸伊朗，但他的「幾週」並不是時間概念，倒不如說是「過渡說法」。

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