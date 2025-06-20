運油路線全亂了！船東不敢走荷姆茲海峽 油輪日租金「1週翻倍」

在以色列和伊朗衝突爆發後，船東不願意冒險使用荷姆茲海峽，（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在以色列對伊朗發動攻擊後，航經戰略要道荷姆茲海峽的大型油輪租金出現了飆升，在1週的時間內大漲了超過1倍，主要是船東不願冒險使用荷姆茲海峽。根據造船和海運業分析機構「克拉克森研究」（Clarksons Research）數據顯示，可載運200萬桶原油的「超大型原油輪」（VLCC），其從波斯灣運油至中國的每日租金，已從上週三（11日）、即以色列攻擊前2天的每日1萬9998美元（約59.68萬元新台幣），飆升至本週三（18日）的4萬7609美元（約142.08萬元新台幣）。與此同時，租用LR2型油輪運送成品油，並從波斯灣航至中國的每日租金，也從上週三的2萬1097美元（約62.96萬元新台幣），躍升至本週三的5萬1879美元（約154.83萬元新台幣）。

英國《金融時報》報導，航運對沖基金Gersemi Asset Management創辦人漢尼斯達爾（Joakim Hannisdahl）指出，船東們現正選擇觀望，預期未來運價將進一步上漲，進而帶來「更高的收益」。

請繼續往下閱讀...

這條航線的運價飆升幅度，已經遠遠超過「波羅的海原油運價指數」（Baltic Dirty Tanker Index，BDTI）同期的12%漲幅。

投資公司Eden Ocean的負責人富爾福德-史密斯（Richard Fulford-Smith）表示，市場信心受挫，部分原因是投資者擔憂，伊朗在戰事期間是否還能維持原油出口的能力。

由於伊朗正受到國際制裁，其所有原油出口皆依賴所謂的「影子船隊」（dark fleet）運輸，這些船隻的運作不符合正常的國際保險和安全認證規則。然而，市場臆測，部分買家正轉向使用符合法規的正規船隊，來進口其他產油國的石油，這進一步推升租船需求與運價。

富爾福德-史密斯表示：「如果你把伊朗的船隊從市場上完全剔除，那就必須依賴更多正規船隊來補位。」

全球最大上市油輪營運商 Frontline 的執行長巴斯塔德（Lars Barstad）上週接受《金融時報》訪問時指出，他預期此次對伊朗的攻擊，將促使買家轉向波斯灣其他產油國，遠離「影子船隊」。

不過，克拉克森研究總經理高登（Stephen Gordon）表示，目前尚無跡象顯示，以色列的攻擊已對伊朗的原油出口能力造成實質打擊。

高登說：「中東航線的油輪運費在最近幾天急升，一方面是因部分船東想避開該區，另一方面則要求更高的風險溢價以繼續營運。目前來自中東的石油流動仍在持續。」

荷姆茲海峽的風險在週二（17日）再次浮現。當時，Frontline旗下的油輪「Front Eagle」自波斯灣航出後，與一艘「影子船隊」油輪相撞，所幸無人傷亡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法