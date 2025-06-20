AI虛擬化身更會賺！中國最受歡迎直播主羅永浩7小時狂撈2.25億

6月15日中國網紅羅永浩和共同主持人小木嘗試使用基於百度生成人工智慧模型的互動式數位化身進行直播。（擷取CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI虛擬化身比直播主本人更會賺！根據百度與Google合作顯示，人工智慧生成的虛擬形象現在比真人賣得更多，百度表示，中國最早、最受歡迎的直播之一錘子科技創辦人羅永浩和他的搭檔小木，週日在百度電商直播平台“有選”上，以虛擬形象與觀眾進行了超過6個小時的實時互動，這場直播共創造了5500萬元人民幣（約新台幣2.25億元）的營收。

CNBC報導，百度表示，相較之下，羅永浩上個月在有選上，首次嘗試的直播僅持續了4個多小時，消費電子產品、食品和其他關鍵產品的訂單量皆有所減少。

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羅永浩表示，這是他第1次利用虛擬人技術進行直播銷售，據CNBC報導，他在社交媒體平台微博上向170萬粉絲表示：AI虛擬化身效應，讓我害怕，我有點茫然。

羅永浩於2020年4月開始在字節跳動的短視訊應用程式抖音上進行直播，試圖償還其陷入困境的智慧型手機公司錘子科技所欠下的債務。他的抖音直播帳號「Be Friends」擁有近2470萬粉絲。

Be Friends Holding研究主管吳嘉璐表示，羅永浩和他的搭檔主持人的頭像都是使用百度的生成式人工智慧模型構建的，該模型通過5年的視頻學習，來模仿他們的笑話和風格。

他表示，對於中國整個直播和數位人類產業來說，這是1個DeepSeek時刻，AI虛擬形象可以大幅降低成本，因為公司無需聘請大型製作團隊或工作室進行直播，這些數位化身還可以不間斷地進行直播。

不過，使用虛擬人進行直播的最大挑戰不再是技術，而是合規性和平台要求。吳表示，虛擬人需要接受培訓，以遵守產品廣告方面的規定，而各大直播平台對於虛擬人主持直播的規則可能有所不同。

例如，抖音已經對該技術的使用進行了限制，特別是當虛擬人物不與觀眾互動時。

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