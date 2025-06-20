如何從10萬創業到年營收18.6億！38歲冰棒公司CEO分享創業訣竅

2012年，Goetz在Whole Foods Market的 GoodPop展示櫃旁擺姿勢拍照。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國冰棒公司GoodPop，如何讓創業金只3500美元（約新台幣10.33萬元），變成年營收6300萬美元（約新台幣18.6億元），現年38歲創辦人戈茨（Daniel Goetz）分享自己如何在缺乏經驗和行業專業下，一度瀕臨失敗，到後來利用自己的行銷技能，讓GoodPop成為網路搜尋排名第1，成功拿下第1筆大單，到透過建立關係，贏得買家，將產品銷售到好市多、沃爾瑪和全食超市等大型連鎖店，成功在市場佔有一席之地。

CNBC報導，這家總部位於奧斯汀的有機冰棒和冰淇淋公司GoodPop，生產的冷凍甜點已在全美超過1萬家門市銷售，其中包括好市多、沃爾瑪和全食超市。

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根據CNBC Make It節目查閱的文件顯示，GoodPop在2024年的總銷售額超過6300萬美元。戈茨表示，公司從未接受過外部融資。

戈茨分享其創業過程，他表示，在大學期間，他花了3500美元購買標誌、1輛自己的手推車和農產品，製作並銷售他的第1批冰棒。

他說，他在當地音樂節和農貿市場以每根2美元的價格出售冰棒，並用所得購買更多原料，並花了3週時間製作了1.8萬根冰棒，在2009年10月的奧斯汀城市極限音樂節上出售。

後來，雨水把音樂節變成了泥巴節，現場又冷又泥濘，最終只賣出了4根冰棒，只剩下1萬7996根冰棒，只好送到冷藏庫，每月支付50美元儲存費，然後「垂頭喪氣」地回到了學校，他說。

幾個月後，他終於忍痛割愛，在奧斯汀1年一度的西南偏南音樂節上免費派發了這些冰棒。

雖然首次銷售以失敗告終，但大學畢業後，他始終無法擺脫GoodPop東山再起的念頭，但公司僅剩網站，於是戈茨發揮自己的行銷技能，最大限度地提升了網站的搜尋引擎優化（SEO）。很快，「當你搜尋有機冰棒或有機冰棒時，GoodPop就成了排名第1的搜尋結果，因為當時還沒有這類產品。」他說。

1週後，1家名為Manifold的行銷機構向GoodPop詢問5萬支客製化包裝有機冰棒的報價。Goetz參與競標並最終獲勝，Manifold為這項交易支付了8萬美元（約新台幣236.24萬元），並預付了一半的款項以支付生產成本，另一半付款為戈茨帶來了純利潤，讓GoodPop重新恢復了業務。

幸運也為GoodPop帶來了第1位重要的零售合作夥伴，戈茨的室友和1位全食超市的員工一起踢足球，這位員工幫他聯繫上了這家連鎖超市西南地區辦事處的1位代表。

戈茨帶了一些樣品，並得到了銷售代表的批准，可以在各個全食超市推銷產品，為了贏得買家，他說，建立關係、與買家握手，他花了4年時間睡在朋友家的沙發上，熬夜做冰棒，然後在早上6點之前把冰棒送到全食超市和其他一些小型雜貨店。

到了2014年，GoodPop的產品銷售良好，Whole Foods接手了西南地區和洛杉磯山脈地區的配送業務，而戈茨不再需要親自送貨，並在那1年，GoodPop的毛銷售額達到了130萬美元（約新台幣3838.9萬元）。

2017年，Whole Foods將GoodPop的分銷範圍擴大到全國，隔年，GoodPop進一步進駐沃爾瑪和好市多。

GoodPop自推出以來幾乎每年都獲利，只有2024年例外。該公司發言人表示，由於1個不受歡迎的產品線即將停產，2025年可能也無法獲利，但預計2026年將恢復獲利。

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