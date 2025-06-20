晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

俄烏戰爭3年多 俄國部長警告經濟瀕臨衰退

2025/06/20 04:21

〔中央社〕俄羅斯經濟部長芮希尼科夫（Maxim Reshetnikov）今天在聖彼得堡國際經濟論壇上釋出悲觀訊息，稱俄國正「瀕臨」衰退。

法新社報導，俄羅斯自2022年對烏克蘭發動全面軍事攻勢以來，經濟一直不穩定，在經歷官員所謂「過熱」的時期後，如今經濟成長正在減緩。

俄羅斯2023年和2024年公布了強勁的經濟增長，很大程度上是因為俄烏戰爭衍生的大筆國防支出。

但經濟學者曾警告，國防產業帶動的經濟成長無法長期持續，且未反映出生產力的實際增長。

芮希尼科夫在聖彼得堡國際經濟論壇（St. Petersburg International Economic Forum）第2天的座談中告訴記者：「整體上，我認為我們正瀕臨衰退。」

他說，此一觀點是基於「當下的商業情緒和指標」都指向經濟趨緩。

芮希尼科夫表示，「其他一切都取決於我們的決策」，並呼籲中央銀行「對經濟表現出一點關愛」。

俄羅斯央行去年10月為了因應通貨膨脹，將利率調高到驚人的21%，並維持到本月稍早才略降到20%。

經濟學者連月來警告，高利率和製造業衰退正波及經濟。

俄羅斯今年第一季經濟成長年增率減緩至1.4%，是兩年來最低季度數據。

受政府在烏克蘭戰爭的大規模支出和勞力普遍短缺影響，俄羅斯經濟各方面物價也一直在漲。

今年5月，通膨年增率降到10%以下，但一年多來一直比央行設定的4%目標高出兩倍多。1140620

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財