中國電商AliExpress未阻止賣家販售非法商品 恐遭歐盟罰巨款

中國電商巨擘阿里巴巴旗下的網路零售平台全球速賣通（AliExpress），因未能阻止賣家販售非法商品，恐遭歐盟處以巨額罰款。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《衛報》報導，歐盟執委會6月18日指控，中國電商巨擘阿里巴巴旗下的網路零售平台全球速賣通（AliExpress），在阻止其平台上銷售非法和危險商品方面存在「系統性失敗」，將擴大對這家中國企業的調查力道。

歐盟監管機構6月18日公布去年3月啟動的一項調查的初步結果，並抨擊全球速賣通聲稱在歐盟每月有1.04億活躍用戶，卻未投入足夠的措施，對於一再販售假冒服裝和危險兒童玩具等商品的賣家執行適當的處罰。

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歐盟1名官員指出，全球速賣通低估了非法商品銷售的整體風險，「他們為避免非法產品傳播而採取的一般措施，並未發揮應有的作用，這顯示存在系統性失敗」。

歐盟執委會說，這只是初步調查結果，有待進一步調查，全球速賣通可對此結果進行申訴，一旦最終調查結果確認違法，根據歐盟「數位服務法」（DSA），全球速賣通可能被處以最高相當於其全球營業額的6％罰款。

去年英國消費者組織「Which?」發現，包括全球速賣通在內的7個網站出售危險且非法的兒童玩具。該組織從這7個平台購買了23款玩具，發現超過一半的商品有問題，包括全球速賣通販售的玩具，這些玩具要嘛破碎成小塊，要嘛邊緣鋒利，可能會刺穿幼兒的皮膚。

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