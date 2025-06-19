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2025妖股現身！這家中藥股0收入股價竟飆漲485倍

2025/06/19 23:20

香港公司Regencell Bioscience Holdings股價狂飆。示意圖。（法新社）香港公司Regencell Bioscience Holdings股價狂飆。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一家鮮為人知、專攻中藥的香港公司Regencell Bioscience Holdings（簡稱Regencell），近期股價在那斯達克上演噴漲行情，今年以來漲幅高達48,630%。

綜合《商業內幕》等外媒報導，Regencell 成立於2014年，總部設在香港，聲稱研發的專利中藥配方有助於改善ADHD（注意力不足過動症）與自閉症等疾病。

然而，根據Regencell 去年10月提交的監管文件，目前並沒有任何營收，近兩個會計年度累計虧損達1040萬美元（約台幣3.07億）。

6月16日Regencell進行1拆38的股票分割，激勵當日股價狂飆283%，因劇烈波動觸發十多次交易暫停。儘管拆股並不會改變公司市值，因股價變得更親民，吸引散戶。拆股當日，Regencell 市值衝上300億美元，週二更進一步升至390億美元，超越Lululemon與Reddit等知名企業。

Regencell漲勢驚人引爆網友關注，Reddit論壇上不少網友將其視為下一檔「迷因股」，有機構則提醒，這波走勢比較像是投機炒作。

到底是什麼原因推升這檔股票瘋漲？《商業內幕》認為，可能與現任美國衛生及公共服務部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的反疫苗立場有關。他近日加強對疫苗政策的批評，並促使美國衛生部撤換疫苗顧問委員會成員，可能間接激起市場對另類療法的關注。

另一個原因在於其流通股比例非常低，Regencell的股本達5億股，實際在市場可交易的股數約3000萬股，佔比遠低於其他主流美股平均值。

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