5月外匯存款驟減逾4千億 年減9.36％、22年最大

5月國人外匯存款驟減逾4千億。示意圖。（歐新社）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣5月暴升2.088元、升幅6.98%，在匯率因素影響下，國人外匯存款餘額大幅縮水4347億元、降至8兆4008億元，創下2022年10月以來、逾2年半最低，年減幅9.36%，更是22年來最大。

中央銀行今日公布5月國內金融情況，M1B年增率升至1.97%，主因活期性存款年增率走高；M2年增率則降至3.33%，創下2019年7月以來近6年新低。央行官員指出，M2放緩主因金融機構放款與投資增幅縮減，加上去年基期偏高。其中，房貸、個人理財及周轉金需求減少，民間企業提前還款，也壓抑放款動能。

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累計今年前5月，M1B及M2平均年增率分別為2.62%及4.45%。

另外，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額月增762億元至3.3兆元，連2個月成長，央行官員表示，主要是台股指數從4月反轉回升後，5月持續上漲，帶動帶動證券劃撥存款餘額走揚。

根據央行資料，台股4月因川普政府對等關稅政策干擾，月平均指數19,558點，創逾一年新低，5月回升至21,271點，單月大漲1713點，日平均值也重返逾三千億元大量。

至於外人新台幣存款帳戶月減31億元、降至1644億元，則是因為外資4月賣超台股後、5月轉買台股，加上今年5月現金股利較去年同期減少的緣故。

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