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第4代Škoda Superb登台 入手價129.8萬元起

2025/06/19 22:42

台灣Škoda今天正式引進全新的第4代 Škoda Superb 登台。（台灣Škoda提供）台灣Škoda今天正式引進全新的第4代 Škoda Superb 登台。（台灣Škoda提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣Škoda今天正式引進全新的第4代 Škoda Superb 登台，一口氣導入5門斜背與 Combi雙車型，搭配3款動力編成及兩種傳動模式高達6個車型選擇，瞄準豪華斜背車及高性能旅行車市場。

入門的Superb 1.5 TSI e-TEC車型，建議售價129.8萬元起、Superb 2.0 TSI Sportline建議售價158.8萬元、Superb2.0 TSI 4x4 L&K車型建議售價179.8萬元。

Superb Combi 1.5 TSI e-TEC車型建議售價139.8萬元、Superb Combi 2.0 TSI Sportline建議售價168.8萬元、Superb Combi TSI 4x4 SportPlus建議售價182.8萬元。

第4代Superb車身尺碼全面放大，斜背車型風阻係數僅0.23、Combi車型則為0.25，皆領先同級；座艙全面標配最新的InfoSense智慧數位座艙系統，結合13吋懸浮式觸控資訊娛樂系統、10 吋全彩數位儀表，獨門科技Smart Dials智慧旋鈕，集旋轉、觸控與顯示於一身，可直覺控制空調、座椅通風加熱與音量設定，兼顧科技感與行車安全。

雙前座更配備深層按摩功能，透過10個充氣氣囊、8種按摩模式與3段力道調節，搭配電動記憶、腿托、4向頭枕與座椅通風加熱功能，為駕駛與前排乘客提供頭等艙般的舒適體驗。

空間機能斜背車型行李廂容量最高可達645升，Combi車型則進一步擴充至690公升，椅背放倒後可拓展至1,920公升。

新一代Superb採用MQB Ev平台，車體剛性與模組相容性大幅提升，全車使用高達 83%高強度鋼材，全車系也標配整合逾20項主被動防護科技的EYE 2.5 智能駕駛輔助系統，如「碰撞閃避輔助」可在緊急時刻預判風險，並主動介入煞車與轉向，協助駕駛閃避即將發生的碰撞，對於行人、自行車突入車道時尤其關鍵。

「轉彎車流警示」與「前方橫向車流警示」可即時偵測交叉路口的來車動態,透過聲響與圖像提醒駕駛，必要時更可自動煞車，強化行車安全。

「預判性防護系統」結合攝影機與雷達，主動偵測可能穿越車道的行人或車輛，有效降低視線死角風險；「開門警示輔助系統」則能在駕駛與乘客開門前偵測後方來車或行人，即時發出警示，避免因不慎開門造成意外。

原有多項先進安全配備亦同步升級，其中「車側盲點警示系統」升級至90公偵測距離，能更早掌握快速逼近的來車動態，提升變換車道時的主動防護力。

「後方車流警示系統」則強化後保險桿雷達，在倒車或駛離停車格時，更精準掌握橫向來車；「緊急待援輔助系統」新增安全帶束緊、故障燈啟動與車門自動解鎖等應變機制，若駕駛突感不適，車輛將自動減速至安全停車，爭取黃金救援時間。

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