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台達電砸下重金21億元 收購行動基因9成股權

2025/06/19 21:25

台達電切入精準醫療市場，強化生醫領域佈局。（記者方韋傑攝）台達電切入精準醫療市場，強化生醫領域佈局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）切入精準醫療市場，強化生醫領域佈局，擬以不超過7178萬美元（約新台幣21.25億元）收購亞洲癌症基因檢測企業行動基因（ACT Genomics）最多1.77億股股權，持股目標90%以上。

行動基因專注次世代定序（NGS）癌症基因檢測技術，涵蓋癌症早期篩檢、診斷、藥物選擇與治療監控等應用。台達董事長鄭平表示，全球邁向高齡化，癌症發生率攀升，相關醫療需求將大幅成長。NGS技術可一次檢測多種基因變異，達到精準治療效果，具有龐大潛力。

鄭平認為，透過這項股權收購案，行動基因可望從此加入台達集團，「補強我們既有醫療產品與設備的技術基礎，加速生醫布局」；此外，行動基因執行長陳華鍵也提到，藉由整合腫瘤醫學、癌症基因體學與生物資訊團隊，有助於提供癌症基因檢測服務，協助醫師制定治療方案。後續有望結合台達電的全球資源，拓展國際市場，致力普及精準醫療。

公開資料顯示，行動基因成立於2014年，目前於台灣、新加坡、日本、泰國、香港皆設有據點，。擁有經過國際臨床認證的實驗室，能分析超過440個腫瘤基因，也是美國以外首家取得FDA許可函的NGS廣泛型癌症檢測公司。旗下服務已進入台灣超過80家醫療院所，並與國際藥廠、醫院、保險公司與研究機構合作。

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