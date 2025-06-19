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馬斯克找台積電助攻 ！特斯拉新 FSD晶片採3奈米製程

2025/06/19 20:57

外媒指出，特斯拉新的 FSD晶片由台積電代工。（路透）外媒指出，特斯拉新的 FSD晶片由台積電代工。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒NotATeslaApp 報導，特斯拉的 AI5/HW5 下一代 FSD（完全自動駕駛）晶片已進入量產階段，採台積電採 3 奈米 N3P 製程，三星則為備用代工廠。

報導指出，特斯拉 AI5 / HW5 下代 FSD 晶片號稱運算性能達 2000~2500TOPS（每秒兆次操作），是現款 HW4（約 500TOPS）晶片5倍，可支援更複雜的無監督 FSD 演算法。

至於AI5 / HW5的代工廠，台積電仍是特斯拉首選，HW5 晶片採 3 奈米 N3P 製程量產，三星則為備用代工廠，預計2026 年特斯拉量產 HW5 車型時，才會啟用。

報導指出，特斯拉同時與台積電、三星合作的訊息意義重大。特斯拉先前一直從三星採購晶片，但可能需要從全球最大的晶圓代工廠台積電獲得額外產能。這種多元化結構意味著特斯拉已經在整合各方資源，以降低供應鏈風險。

此外，特斯拉將會逐步改進 AI5 / AI6 的 FSD 功能，使其更安全，卻不會同步升級舊車款。只有車輛無法以比人類更安全運行無監督 FSD 時才會升級，即便新車表現更好，安全性也更高，也不代表舊硬體不能安全駕駛。

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