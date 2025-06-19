銀行推「日圓存滿額」活動 可儲備旅遊外幣資金及累積財富

看準龐大哈日族商機，台新銀行推出「日圓存滿額」活動。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕日圓兌台幣匯率再度跌至0.20字頭，哈日族最近又忙換匯！以今日台灣銀行匯率來看，今天現金日圓賣價是0.2073元，運氣好的客戶還能換到更便宜的價格；銀行人員表示，民眾可以多比價，上網掌握匯價變動，還可善用銀行推出的優惠方案

看準國人旅日需求激增，台新Richart任務選擇，除既有「新臺幣存滿額」、「美元存滿額」、「預約定期定額存股」，特別新增「日圓存滿額」任務，Richart外幣活期存款帳戶日圓存款餘額達25萬元（含）以上即符合任務，客戶可在儲備旅遊外幣資金，同時累積財富。

請繼續往下閱讀...

其中，為回應廣大客戶支持，台新銀行2025下半年將延續優惠利率，提供新朋友優利子帳戶最高享3.5%及完成任務加碼用戶禮200元，並提供好朋友最高享1.8%優利，再新增「日圓存滿額」任務選項，提供客戶更多元儲蓄選擇及優質服務體驗。

台新銀行指出，今年下半年，也就是暑假期間，將延續優惠利率，提供新朋友優利子帳戶最高享3.5%及完成任務加碼用戶禮200元，並提供好朋友最高享1.8%優利，再新增「日圓存滿額」任務選項，提供客戶更多元儲蓄選擇。

2025年6月1日起新加入台新Richart的「新朋友」，完成開戶即可享有優利子帳戶新臺幣10萬元以內3.5%優惠利率，最高可獲得超過1700元利息；於活動期間輸入專屬代碼「2025Richart」成功開戶，並首次登入APP可再獲得200元用戶禮。

針對長年支持Richart的忠實「好朋友」，下半年台新Richart將延續網路好評利率條件，提供優利子帳戶新臺幣30萬元以內年利率1.8%，只要完成其中一項指定任務即可享優利，舊戶可享有最高逾2700元利息回饋。

台新Richart結合存款、外幣、投資等多元金融產品，優異的數位金融服務深得用戶喜愛，從一鍵轉帳到自選理財區塊，搭配遍布全臺的ATM資源，滿足用戶線上線下的金融需求，貫穿「All in Richart」品牌精神，未來將透過持續創新服務，成為用戶首選的一站式數位金融平台。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法