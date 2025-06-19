監院要勞動部檢討移工退休保障 勞動部3點回應

監院要勞動部檢討移工退休保障，勞動部回應。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕今（19）日監察院要求勞動部針對50萬藍領移工沒有退休保障的情形，進行通盤檢討，對此，勞動部表示，勞退新制實施後，已陸續納入各類有長久居住發展為目的者參與，並非僅限國人．勞動部將持續檢視我國勞工退休金制度。

針對監察委員王美玉、王幼玲的報告，勞動部回應表示，適用勞動基準法的勞工，無論本國籍或外國籍，皆有該法及勞工退休金條例所定的退休金制度保障。勞動部改制前的「勞工委員會」95年12月5日發布的解釋令，是因考量藍領移工在臺工作有年限規定，大多數勞工不會成就退休要件，因此允許可不計入「勞退舊制」的勞工退休準備金提撥範圍；但若藍領移工的確達成退休條件事實，雇主仍應給付勞退舊制退休金，不影響勞工權益。

請繼續往下閱讀...

其次，勞動部強調，勞退新制自施行以來，除本國籍勞工，後續已陸續納入與我國國民結婚，且獲准居留並在我國工作的中國、香港及澳門居民，以及取得永久居留的外國人，因為是以在我國長久居住發展為目的，已陸續納入勞退新制適用對象。

最後，勞動部承諾，有鑑於時空背景多有變化，移工政策也有調整，後續將依據監察院調查報告內容，依據衡酌憲法保障勞工基本精神、支持中小型經濟事業發展的政策方向，以及國際勞工公約等，在保障勞工權益前提下，配合國發會人口及移民政策的整體規劃，持續檢視我國勞工退休金制度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法