金管會同意合庫等13家銀行 進駐高雄資產管理專區

「亞資中心」是金管會今年度的施政重點，金管會宣布，同意合庫銀行等13家銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為推動臺灣成為亞洲資產管理中心，金管會已於今（2025）年4月1日訂定發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，並受理銀行申請進駐高雄專區。截至5月上旬，已有13家已開辦高資產業務之銀行遞件申請，均獲核准。

「亞資中心」是金管會今年度的施政重點，金管會今天宣布，同意合庫銀行、滙豐（台灣）銀行、元大銀行、玉山銀行、星展（台灣）銀行、中國信託銀行及瑞士商瑞士銀行在臺分行等13家銀行，進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起，試辦1年至2026年6月30日止。

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銀行局副局長王允中表示，本次開放銀行業務試辦之22項業務，均有銀行提出申請，主要以授信業務，例如：自行質借、保險融資及Lombard Lending、家族辦公室及跨境金融服務為主。

在審核過程中，金管會已要求銀行就專區營業據點的管理、客戶權益保障及爭議處理、申請試辦業務項目之交易作業流程及風險控管等提出說明，以確保相關業務於試辦期間能符合規範，並持續厚植銀行在資產管理業務之服務量能。

金管會表示，本次地方資產管理專區的創設，目的是體現政府推動亞洲資產管理中心政策的核心理念，包括：

第1，亞洲資產管理中心並不畫地自限，而是以國際市場為標竿。金管會本次參酌香港及新加坡等地發展財富管理之經驗，已於高雄專區開放銀行試辦22項業務項目，未來保險商品亦將陸續接軌國際市場。

第2，專業人才是提升金融業發展的重要關鍵。為有效促進我國金融業再升級，以及因應我國資產管理業務成長發展，金管會鼓勵銀行應積極培訓專業人才，尤其延攬國際人才及海外國人回臺。

第3，金管會強調安全與發展並進，本次銀行進駐高雄專區試辦業務，在風險控管下開辦執行新種業務項目。另外，金管會已要求進駐高雄專區之銀行就試辦業務項目建立並強化內控機制，以及針對防制洗錢及打擊資恐控管機制建立相關強化措施，以確保業務在試辦期間均能符合規範。

第4，金管會鼓勵銀行自願性地提出回饋員工、消費者或社會大眾之相關規畫，期許金融創新的推動，不僅是提升業務效能與競爭力，更須履行企業社會責任。藉由建立正向回饋機制，進一步強化民眾對金融體系的信任與支持。

第5，高雄專區的建立旨在打造一個全面的資產管理生態聚落，金管會期許在銀行業的引領及突破下，能進一步吸引資產管理產業、法律稅務專業機構與新創業者等進駐高雄專區擴大服務，攜手推動商品與服務的創新與串聯，並引導國內外資金投資臺灣核心產業。

金管會表示，高雄專區將自今年7月正式啟動，銀行試辦業務將以1年為期定期檢視試辦成果，對市場發展具有正面助益之試辦項目，將研議修正相關法規，或請金融業同業各公會等單位檢討修正相關規範，完成法規落地。

金管會強調「業務試辦有期，專區運作永續」，設立地方資產管理專區是推動我國邁向亞洲資產管理中心重要的一步，期盼在各界攜手合作下，吸引更多國內外市場參與者進駐，擴大我國資產管理產業量能。金管會亦將秉持「二年有感、四年有變、六年有成」之階段性目標，持續推展我國資產管理業務創新與制度精進，穩步推動臺灣邁向亞洲資產管理中心。

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