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准了！金管會同意永豐金併京城銀

2025/06/19 18:19

金管會表示，永豐銀行與京城銀在營業據點分布與放款業務發展具互補性，合併後，可發揮整併效益。（記者王孟倫攝）金管會表示，永豐銀行與京城銀在營業據點分布與放款業務發展具互補性，合併後，可發揮整併效益。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（6月19日）同意永豐金控以股份轉換方式，取得京城銀100%股權。永豐總資產未來將增加至3兆5千多億元，京城銀的員工全數留用3年，至於合併基準日尚未確定。

永豐金控及京城銀行分別於2025年3月3日召開股東臨時會，通過股份轉換案，股份轉換完成後，京城銀行將成為永豐金控100%持股之子公司。

銀行局副局長王允中表示，依永豐金控所報資料，永豐商業銀行與京城銀行在營業據點分布與放款業務發展具互補性，兩家子銀行未來透過整合重疊資源、調整業務結構，可發揮整併效益。

金管會表示，合併前，永豐與京城銀的據點，分別為125處及66處，合併後，變成191處。

截至今年 3 月底，合併後，永豐金控總資產將達 3.5 兆元，排名從第14上升至13名；永豐銀總資產來到 3兆元，排名從第13上升至12 名；放款市占率由 3.79% 提高至 4.37%，排名從第14升至12 名；存款市占率由 3.74%提高至4.24%，排名從第13升至12 名。

王允中指出，有關京城銀行員工權益保障之相關措施，永豐金控承諾，繼續留任京城銀行全體員工，並對員工權益保障展現善意回應。基於客戶權益保障及金融市場安定，金管會希望雙方持續維持勞資關係和諧。

金管會表示，本次永豐金控併購京城銀行於業務及通路分布均具有綜效。金管會對於金融機構基於發展需要而進行之併購，將持續以尊重市場機制為基本原則，並注意整併程序之公平、公開及透明，期許金融機構透過整併提升競爭力。

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