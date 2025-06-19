美好證券股東會 黃谷涵：2024年淨值飆升近5成

美好證券董事長黃谷涵。（美好證券提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕美好證券（6021）今日召開股東會，美好證券董事長黃谷涵表示，在全球市場快速變動下，公司穩健布局、深耕投資策略，於2024年實現含配息淨值總成長28.2億元，較前一年大幅提升48.99%，全年稅後淨利達4.38億元，綜合損益更創下歷史新高28.02億元，股東權益報酬率達39.88%。

截至2024年底，公司自營投資部位總額已達109.79億元，其中股票占比84%，債券占比16%，主要投資標的涵蓋台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、亞馬遜、波克夏等具長期競爭力之企業，其中75%布局於AI產業鏈，總投資收益突破29.83億元。

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黃谷涵表示，公司以好價格買進好生意及好團隊，建立長期具競爭力的組合，穩健創造股東回報。2024 年，美好證券聚焦市場定位，明確自身優勢、服務對象與差異化策略。重新定義自己為「投資銀行型證券公司」，以「提升客戶 ROE 報酬率」為核心目標，視客戶成功為自身成功，並以此重塑經紀、融資、現金管理、財富管理、私募及美好錢包等業務。

面對未來，美好證券將聚焦長期價值的累積與市場定位的深化，黃谷涵表示，市場充滿不確定性，但深信只要堅持使命，穩健投資，持續創新，美好證券將成為客戶最值得信賴的財務顧問與長期夥伴。

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