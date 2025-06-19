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中鋼7月盤價、Q3季盤開「平低盤」 最多跌800元

2025/06/19 18:13

中鋼董事長黃建智。（記者林菁樺攝）中鋼董事長黃建智。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）19日召開7月盤及第三季盤價會議，因短期鋼市進入調節期，新台幣匯率升值更影響台灣直接、間接外銷競爭力，導致需求承壓，中鋼月盤、季盤以平低盤開出，月盤每噸均調降600元、季盤開平盤或降500到800元不等。

中鋼今上午召開股東會，通過去年每股盈餘為0.13元，並決議配發特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金0.33元，會中也順利完成第19屆董事改選，共選出11席董事；下午召開第19屆董事會第1次會議，推選經濟部法人代表黃建智續任第19屆董事會董事長。

中鋼隨後又召開七月盤及第三季盤價會議，對照黃建智上午於股東會表示，今年有關稅等不確定性，向來就淡的第3季緊張，盼第4季能逆轉勝。

中鋼表示，美國自6月4日起提高鋼鋁關稅至50%，雖有利美國鋼價止跌回穩，但是向上動能因需求低迷而疲乏，歐洲鋼價也隨淡季而下修，亞洲鋼品出口行情緩步走弱，短期鋼市進入調節期。

目前鐵礦砂價格於每公噸95美元盤整，煉焦煤價格則下滑至約每公噸180美元。新台幣匯率升值已影響台灣直接及間接外銷競爭力致需求承壓，出口產業面臨終端客戶訂單釋出緩慢，國內流通行情呈「弱勢盤整」。

中鋼為適度協助下游客戶爭取訂單，針對7月月盤及第3季季盤產品盤價，以平低盤開出，並依各產業特性與客戶競爭環境不同，持續搭配多元方案；月盤七大鋼品每噸均調降600元，季盤當中的棒線、熱軋鋼板、鋼捲、冷軋鋼捲降800元最多。

中鋼最新盤價。（中鋼提供）中鋼最新盤價。（中鋼提供）

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