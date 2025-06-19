晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台灣櫻花霧峰廚櫃新廠第3季啟用 AI與新事業雙軌推進

2025/06/19 18:34

台灣櫻花今天股東會進行董事改選，張永杰（右）續任董事長。（台灣櫻花提供）台灣櫻花今天股東會進行董事改選，張永杰（右）續任董事長。（台灣櫻花提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）今天股東會進行董事改選，張永杰續任董事長。他表示，拼下一波成長，櫻花AI與新事業雙軌推進，霧峰「智造」基地第一階段廚櫃新廠預計第3季正式啟用，將大幅提升整體廚房產品的供應能力與交期彈性，並將啟動第二階段廚電廠的產線整併與擴建，透過集中生產與供應鏈串接，全面提升整體營運效能。

受惠於市場需求與策略佈局，櫻花今年前5月累計合併營收達43.5億元，年增10.09%；第一季稅後淨利為3.8億元，每股盈餘達1.74元，營收與獲利雙雙創下同期新高。

張永杰表示，2024年是櫻花邁入AI的關鍵元年，台灣櫻花不僅導入AI技術，更將其視為品牌發展的核心動力，期望透過「SAKURA AI KITCHEN」的建構，強化品牌在科技領域的領導形象，展現櫻花對未來科技趨勢的敏銳洞察，更彰顯將科技融入生活，為消費者創造更高價值產品的決心。

除了深耕智慧廚電領域，櫻花也同步加速新事業體的推進，為品牌開拓更廣闊的成長空間，在淨水產品方面，以差異化策略穩健拓展市場，逐步鞏固品牌專業形象並持續放量；家居事業則聚焦深化與建案客戶的合作模式，持續建構具規模與獲利潛力的營運模式。

此外，為了完整櫻花的服務網絡並全面升級消費體驗，也將透過現有通路的擴大與優化，以及現代通路的經營，將優質服務延伸至各個接觸點，將以「產品創新、通路變革、服務升級」為三大策略主軸，強化品牌力與通路滲透，為中長期成長注入強勁動能。

台灣櫻花總經理李惠恂指出，櫻花將「以顧客為核心」的經營理念落實於整體營運規劃，並提出「Home in One」整合策略，致力於打造涵蓋產品、服務與通路的一體化居家解決方案，將逐步擴大品牌在家庭中的角色，從單一產品與服務供應者，轉型為「居家生活解決方案的提供者」。

產品創新方面，採取多品類策略擴充產品組合，運用累積的700萬戶使用數據與核心技術，發展更先進的AI智能廚電，並深度導入「AI KITCHEN」設計概念，整合廚電應用與空間模組，全面強化整體使用體驗與價值。

通路與體驗升級則啟動「櫻花整體廚房擴大佈點」與「經銷通路進階優化」的雙軌佈局，並導入社區專售店新型態店格，提升高端產品的展示品質與區域密度，強化顧客黏著度。

服務業務化則以會員為核心，建構更完整的數位經營體系，透過智能化的SAKURA iCare平台，除了5大永久的定期互動機制，將優化提供消費者全旅程體驗，未來的服務將不再侷限於傳統保養，而是朝向更多貼近家庭生活場景的深度參與。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財