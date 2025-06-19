台灣櫻花霧峰廚櫃新廠第3季啟用 AI與新事業雙軌推進

台灣櫻花今天股東會進行董事改選，張永杰（右）續任董事長。（台灣櫻花提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）今天股東會進行董事改選，張永杰續任董事長。他表示，拼下一波成長，櫻花AI與新事業雙軌推進，霧峰「智造」基地第一階段廚櫃新廠預計第3季正式啟用，將大幅提升整體廚房產品的供應能力與交期彈性，並將啟動第二階段廚電廠的產線整併與擴建，透過集中生產與供應鏈串接，全面提升整體營運效能。

受惠於市場需求與策略佈局，櫻花今年前5月累計合併營收達43.5億元，年增10.09%；第一季稅後淨利為3.8億元，每股盈餘達1.74元，營收與獲利雙雙創下同期新高。

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張永杰表示，2024年是櫻花邁入AI的關鍵元年，台灣櫻花不僅導入AI技術，更將其視為品牌發展的核心動力，期望透過「SAKURA AI KITCHEN」的建構，強化品牌在科技領域的領導形象，展現櫻花對未來科技趨勢的敏銳洞察，更彰顯將科技融入生活，為消費者創造更高價值產品的決心。

除了深耕智慧廚電領域，櫻花也同步加速新事業體的推進，為品牌開拓更廣闊的成長空間，在淨水產品方面，以差異化策略穩健拓展市場，逐步鞏固品牌專業形象並持續放量；家居事業則聚焦深化與建案客戶的合作模式，持續建構具規模與獲利潛力的營運模式。

此外，為了完整櫻花的服務網絡並全面升級消費體驗，也將透過現有通路的擴大與優化，以及現代通路的經營，將優質服務延伸至各個接觸點，將以「產品創新、通路變革、服務升級」為三大策略主軸，強化品牌力與通路滲透，為中長期成長注入強勁動能。

台灣櫻花總經理李惠恂指出，櫻花將「以顧客為核心」的經營理念落實於整體營運規劃，並提出「Home in One」整合策略，致力於打造涵蓋產品、服務與通路的一體化居家解決方案，將逐步擴大品牌在家庭中的角色，從單一產品與服務供應者，轉型為「居家生活解決方案的提供者」。

產品創新方面，採取多品類策略擴充產品組合，運用累積的700萬戶使用數據與核心技術，發展更先進的AI智能廚電，並深度導入「AI KITCHEN」設計概念，整合廚電應用與空間模組，全面強化整體使用體驗與價值。

通路與體驗升級則啟動「櫻花整體廚房擴大佈點」與「經銷通路進階優化」的雙軌佈局，並導入社區專售店新型態店格，提升高端產品的展示品質與區域密度，強化顧客黏著度。

服務業務化則以會員為核心，建構更完整的數位經營體系，透過智能化的SAKURA iCare平台，除了5大永久的定期互動機制，將優化提供消費者全旅程體驗，未來的服務將不再侷限於傳統保養，而是朝向更多貼近家庭生活場景的深度參與。

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