第二戶限貸衝擊大? 央行：近2年換屋切結協處僅2091件

第七波信用管制上路後，截至今年5月，向央行申訴換屋協處議題件數僅59件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第二季央行理監事會議結果出爐，利率連5凍、並未祭出第8波選擇性信用管制，甚至進一步針對換屋族第二戶貸款進行議題討論，根據央行彙整，近兩年受信用管制影響的第二戶房貸最高5成的件數總計有2.1萬件，其中簽切結換屋件、1年內賣屋不受最高5成房貸管制影響的數量僅2091件，占比僅10%。

此外，第七波信用管制上路後，截至今年5月，向央行申訴換屋協處議題件數僅59件，占整體信用管制申訴件數僅8%。其中40件是申訴換屋貸款困難，有22件銀行未受理、18件反應貸款額度太低或是利率太高，另有19件則反應無法達成1年內出售第一戶的切結事項，無法達成原因包括第一戶賣不到預期價格，或是不要賣第一戶改賣第二戶。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去兩年第二戶協處切結的件數，一個月不到100件，顯示真正跟銀行簽切結的數量相當有限。

國際情勢波動大 央行信用管制不急著再出手

面對央行未再祭出近一步的信用管制，曾敬德認為，4月以來外在情勢波動甚大，央行也面對許多挑戰，而房市在資金管控後也回復冷靜，的確是有再等等不急著出手的空間。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，對房市而言，選擇性信用管制不鬆綁、不動產貸款集中度管制的閥門不開，面臨本世紀最大交屋潮的現在進行式的信用資源排擠，下半年的房市很難有轉機。其中尤以準備交屋的買方面對最新的限貸管制及銀行放款業務的緊縮，壓力最大，而建商經營、財務壓力會否形成系統性危機，則最值得注意。

觀察今年前五月的房市交易市況，六大都會區建物買賣移轉棟數較去年同期減少27.1%，交易量明顯下滑，加上房價已出現盤整、小幅修正，房市趨勢已扭轉向下。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，目前銀行房貸額度與條件仍嚴格，房市將持續面臨資金面與政策面的雙重壓力，短期內難見明顯反彈，市場將以自住需求為主，投資與投機需求進一步收斂。

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