熙特爾與VOLVO PENTA合作，打造亞太智慧儲能與電動設備快充生態系。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕儲能系統整合商熙特爾新能源（7740）今日宣布與瑞典VOLVO集團旗下動力解決方案領導品牌VOLVO PENTA，正式簽署策略性合作備忘錄（MOU），此次合作象徵雙方攜手邁入能源轉型的全新階段，透過跨國聯盟共同於亞太市場推動智慧儲能與電動設備充電解決方案，開創雙方在能源與電動化領域深度整合的新格局。

熙特爾指出，此次合作聚焦於三大核心方向，首先，雙方將展開深度技術整合，結合VOLVO PENTA液冷式高效能電池子系統與熙特爾自有的EMS能源管理平台，聯合開發270kWh及540kWh等級的行動式快充一體機，專為工業用電動工具車與高功率應用場景所設計，打造高可靠、高效率智慧快充解決方案。

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其次，熙特爾與VOLVO PENTA將共構區域通路與市場佈局，合作產品將優先透過VOLVO PENTA現有亞太經銷網絡進行導入，並授權熙特爾負責台灣、韓國與東南亞十國產品推廣與在地營運落地，加速產品商業化與區域技術導入的深度與廣度。

熙特爾表示，首款產品原型將於2025年完成，2026年進入量產與商轉階段，未來雙方並將展開技術平台的標準化與產品線擴充計畫，建立長期合作架構與共同技術藍圖，深化在亞太市場的戰略佈局與持續創新能力。

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