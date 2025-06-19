傳Google Tensor G5 轉單台積電 三星丟單好苦悶

傳Google Pixel 10手機晶片轉單台積電，對三星造成重大打擊。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google 計劃在今年推出的旗艦手機 Pixel 10 系列，首次採用由台積電量產的 Tensor G5 晶片，這款晶片基於台積電第2代3奈米製程「N3E」節點，由於該晶片非像往常一樣由三星代工，失去Google對三星來說是一個沉重的打擊，三星面對訂單丟失難以接受，傳出正研究 Google 為何將代工訂單轉投台積。

韓媒《The Bell》報導，Google 高層不久前赴台並與台積電敲定一項協議，在接下來的5年內，台積電將獨家生產Pixel 10 至Pixel 14所用的Tensor晶片。至於三星因 3奈米 GAA 節點的良率未能提高，2奈米 GAA 技術雖已取得進展，但三星當前的首要任務是將良率提升至50%，並持續優化。

請繼續往下閱讀...

對於Google轉單一事，三星半導體業務下的Device Solutions事業部，18日召開全球策略會議，其中一個重要議題是如何強化晶圓代工實力。三星的晶圓代工業務早已處於困境，Google的轉單更是重創，三星正試圖找出失利原因。一位業內消息人士也表示，三星的代工部門存在一些難以克服的問題，內部深感擔憂。

報導指出，Google 曾長期與高通合作，之後與三星聯合啟動 Whitechapel 計畫，開發自研的 Tensor 晶片，其設計基礎源自三星的 Exynos 晶片。此後，Pixel 系列的 Tensor 晶片均由三星代工生產，即便進入 5 奈米以下階段，雙方合作仍維持不變。問題出現在 3 奈米製程上，三星良率下滑、穩定性不足，成為 Google 更換代工夥伴的主因。

報導認為，即使Google 在部分零件仍依賴三星，短期內 Tensor 晶片流向台積電，不會由三星代工生產幾乎已成定局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法