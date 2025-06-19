資誠：台灣家族企業54％仍是第1代掌權 43％沒做接班傳承

資誠指出，台灣的家族企業有54%仍是第一代掌權，另有43%對於接班傳承什麼都沒做。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕資誠聯合會計師事務所指出， 台灣上市櫃公司逾7成是家族企業，創立時間已逾30年，發展到第2、3代，接班傳承將邁入高峰期。根據資誠「2023全球暨台灣家族企業調查報告」，台灣的家族企業有54％仍是第一代掌權，另有43%對於接班傳承什麼都沒做。

資誠表示，當家族企業本身治理結構薄弱，就有可能產生股權分散、家族紛爭或引起外人覬覦，導致公司經營受到嚴重影響。台灣企業股權的傳承在民法繼承的順位規定下，若沒有適當的規劃，往往在第2代、第3代之後，股權已經分散到旁系的堂兄弟姐妹手中，甚至已經分散到姻親以外的人手中。擁有公司股權的人就有屬於他自己專屬的股份所有權、投票權及受益權，因此，公司經營權的確認，即由這一群分散的股東，按照其持股比例行使各自的股東權利。

請繼續往下閱讀...

當股權分散到後代，各自股東若多以自身利益為出發點，容易產生家族內部紛爭。兩年前，台灣著名上市食品飲料老牌公司的家族之爭，其董座曾經感嘆的說：「做好公司治理之前要先做好家族治理。」有鑑於此，資誠家族辦公室聚焦於家族核心需求，整合法律、會計、財稅等多方資源，協助台灣家族企業建構一個讓家族或家族企業可以代代相傳的機制。

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛表示，經營權之爭不可避免，但制度勝於關係，規範優於感情。家族企業若希望股權能代代相傳，最重要的是「三權分立」，將企業的所有權、經營權、受益權分別管理，透過閉鎖性公司、信託架構、基金會等工具，以限制股權轉讓，落實不分家且家族共治／分治的願景。

對於無形資產的傳承，應效法歐美百年家族企業的作法，制定家族憲法、建置家族辦公室與信託合約。此外，面對家族財富的傳承，稅務是一定要考慮的面向，如何管理代際傳承所發生的遺贈稅、所得稅、全球各國稅負等議題，可透過外部專業機構協助與專業治理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法