凱基銀獲准試辦虛擬資產保管業務

凱基銀行獲准試辦虛擬資產保管業務，是首波獲准試辦的國銀。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基銀行今（19）日宣布，為響應金融創新，遞送申請試辦「虛擬資產保管業務」，獲金管會發函通知核可，成為首波「虛擬資產保管業務試辦」的金融機構，除了提供虛擬資產交易所法幣收付款及信託業務服務外，未來有機會進一步保管虛擬資產。

金管會持續關注國內外虛擬資產發展趨勢，積極推動國內金融創新發展，2024年11月推出「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，凱基銀行積極響應政策、遞送申請，成為首波「虛擬資產保管業務試辦」的金融機構。

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凱基銀行總經理林素真表示，凱基銀行致力推動創新金融服務，不但是國內首家提供虛擬資產交易所服務的銀行，自2018年起已推出業界首創、為虛擬資產交易所量身打造的「新台幣收付款與價金信託」服務。本次，凱基銀行成為首波獲准「虛擬資產保管業務試辦」的金融機構，承諾未來將配合各項管理規範、監管措施、資安、洗錢防制等政策，逐步提供完整虛擬資產生態系的業務與服務。

凱基銀行指出，此試辦案將先以虛擬資產交易所為合作對象，提供虛擬資產保管服務。銀行除了能保管「法幣」外，也將「虛擬資產」納入保管範圍。該行借重進駐於金管會Fintech Space的專業第三方 AIFT團隊的建議與意見，以硬體安全模組 （Hardware Security Module, HSM）為核心，並設置了嚴謹的交易流程驗證機制以利降低風險。

此外，凱基銀行更參照國際相關規範及審核機制，規劃了多層式的簽核架構及其他完整的安全管理流程，以強化虛擬資產保管業務的作業流程安全及風險管理，打造符合業界高安全標準的虛擬資產保管系統。

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