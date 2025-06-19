晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

凱基銀獲准試辦虛擬資產保管業務

2025/06/19 16:21

凱基銀行獲准試辦虛擬資產保管業務，是首波獲准試辦的國銀。（業者提供）凱基銀行獲准試辦虛擬資產保管業務，是首波獲准試辦的國銀。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基銀行今（19）日宣布，為響應金融創新，遞送申請試辦「虛擬資產保管業務」，獲金管會發函通知核可，成為首波「虛擬資產保管業務試辦」的金融機構，除了提供虛擬資產交易所法幣收付款及信託業務服務外，未來有機會進一步保管虛擬資產。

金管會持續關注國內外虛擬資產發展趨勢，積極推動國內金融創新發展，2024年11月推出「虛擬資產保管業務」主題式業務試辦，凱基銀行積極響應政策、遞送申請，成為首波「虛擬資產保管業務試辦」的金融機構。

凱基銀行總經理林素真表示，凱基銀行致力推動創新金融服務，不但是國內首家提供虛擬資產交易所服務的銀行，自2018年起已推出業界首創、為虛擬資產交易所量身打造的「新台幣收付款與價金信託」服務。本次，凱基銀行成為首波獲准「虛擬資產保管業務試辦」的金融機構，承諾未來將配合各項管理規範、監管措施、資安、洗錢防制等政策，逐步提供完整虛擬資產生態系的業務與服務。

凱基銀行指出，此試辦案將先以虛擬資產交易所為合作對象，提供虛擬資產保管服務。銀行除了能保管「法幣」外，也將「虛擬資產」納入保管範圍。該行借重進駐於金管會Fintech Space的專業第三方 AIFT團隊的建議與意見，以硬體安全模組 （Hardware Security Module, HSM）為核心，並設置了嚴謹的交易流程驗證機制以利降低風險。

此外，凱基銀行更參照國際相關規範及審核機制，規劃了多層式的簽核架構及其他完整的安全管理流程，以強化虛擬資產保管業務的作業流程安全及風險管理，打造符合業界高安全標準的虛擬資產保管系統。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財