元大期貨前5月獲利年增23％ 新加坡據點今開業

元大期新加坡子公司元大國際成為SGX的衍生品交易及結算會員，今日盛大開業舉辦敲鐘儀式。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕元大期貨（6023）總經理高毅瑞今日表示，今年前5月獲利創新高，稅後獲利9.95億、每股稅後盈餘（EPS）3.25元，年增23％，表現強勁，會持續努力維持穩定的成長與營利能力；今元大期的新加坡子公司也正式開業，海外拓展更進一步。

針對營運近況，高毅瑞表示，上半年市場波動與不確定因素多，不過元大期營運表現強勁，5月單月的稅後獲利為1.73億元，前5月累計的稅後獲利9.95億、每股稅後盈餘（EPS）3.25元，獲利年增23％。

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元大期表示，元大國際（新加坡）在1月23日正式取得新加坡主管機關核發的資本市場服務牌照，5月26日成為新加坡交易所（SGX）之衍生品交易及結算會員，今日適逢開業及敲鐘啟動日，象徵元大期貨國際布局的重要里程碑。

針對新加坡據點啟動，元大期也表示，將有助於促進台灣與新加坡市場的交流與互利合作。元大期將持續攜手SGX，協助台灣交易人參與國際市場，同時拓展東亞、東南亞市場，打造元大期的全球服務版圖。

元大期指出，未來將透過台北母公司、元大期貨（香港）及元大國際（新加坡）三大據點，共同構築「亞洲期貨金三角」，持續推動全球期貨業務發展，為交易人創造更多元的衍生性金融商品與交易機會。

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