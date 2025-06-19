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堤維西美國廠第3季投產 打造電控系統照明設備第二產業鏈

2025/06/19 16:13

車燈大廠堤維西（1522）今天召開股東會。圖為堤維西創辦人吳俊佶（左）和董事長吳國禎（右）父子。（記者楊雅民攝）車燈大廠堤維西（1522）今天召開股東會。圖為堤維西創辦人吳俊佶（左）和董事長吳國禎（右）父子。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車燈大廠堤維西（1522）今天召開股東會，堤維西董事長吳國禎表示，美國關稅和匯率難測，美國底特律新廠原定明年投產，目前已計劃提前至第3季小批量生產，2026年進入量產。

堤維西創辦人吳俊佶表示，5月台幣兌美元兩天急升，前所未有，避險也來不及。他說，堤維西有個策略在走，因為關稅和匯率加速推動，北美設廠不是這兩年才規劃，早在美國總統川普1.0關稅戰就開始規劃 。

加上烏俄戰爭地緣政治，汽車供應鏈偏屬地主義，客戶不希望把供應鏈拉得太遠，傾向供應鏈縮短，堤維西便在兩年前買下底特律新廠進行規劃。美國底特律廠投資金額約1500萬美元，主要供應OE（原廠委託），未來OE業務將以美國為核心，設備和機器將隨著客戶端和市場需求彈性調整。

吳俊佶指出，堤維西將積極發展第二產業供應鏈，投入汽車電控系統照明設計和製造，這市場主要供應內需市場，不受匯率影響，第一波重點市場中國和美國。電控系統照明設備可供應電動車和燃油車，但中國電動車的成長很快，目前堤維西中國工廠，包括常州兩個廠、重慶及昆山四個廠接單量有7-8成是新能源車，已經開始出貨。

吳國禎指出，AM （售後維修）市場受惠於美國最大汽車保險公司STATE FARM，全面開放使用AM（售後維修）零件提供車主保險換修，目前堤維西AM市場需求穩定，將逐年成長。目前AM件產能超過9成在台灣，泰國AM產能占比大約1成，中國廠以供應OE客戶為主。

堤維西前5月合併營收78.66億元，受美國關稅及匯率不確定因素的影響，較去年同期衰退8.42%。其中美國營收比重佔40%-50%、歐洲占25%-30%，其餘為中南美、中東、中國等市場。

堤維西表示，集團已買回中國重慶合資公司股權，預估第3季可逐步認列營收及獲利，全年營運可望穩步前進。

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