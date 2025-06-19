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拉長時間也沒用 中國618購物節銷售冷颼颼

2025/06/19 16:18

中國618購物節活動並未明顯提振買氣。（路透）中國618購物節活動並未明顯提振買氣。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國一年之中最大的618購物節活動已於週三晚間悄悄劃下句點，此次購物節從5月13日就啟動，希望能透過拉長時間以及折扣等促銷活動來刺激買氣，卻未能激起消費熱情，相關購物平台均未公布整體銷售數據。

618購物節原本是中國電商巨擘京東創辦的單日購物活動，如今已吸引所有電商平台加入，銷售期也持續拉長，今年京東和阿里巴巴甚至從5月13日就開始拉開購物節序幕。

由於對就業前景的擔憂、薪資成長停滯和持續的房地產危機，中國民眾根本無心揮霍。零售業者和中國政府試圖透過擴大折扣幅度和加強補貼力道，來提振低迷的消費。

分析師表示，儘管延長促銷期可能有助於今年618購物節的整體銷售成長，但銷售期拉長以及電商平台經常在進行折扣活動，已抑制民眾對此類購物節的熱情。

在北京電影產業任職的徐冰琪（音譯）表示，「618購物節我沒有什麼特別想買的，因為總是有優惠，所以隨時都能買到。例如護膚產品，用完了就買，價格也不比618購物節時貴。」

市場研究公司Kantar Worldpanel China總經理、貝恩公司最新「中國購物者報告」共同作者李嶸表示，當消費者意識到預算時，他們會尋找價格實惠的替代品，折扣的作用就比較小，「單獨的促銷折扣將越來越難推動銷量成長」。

各大電商平台近年來都未公布618購物節的整體銷售數據。但根據數據供應商星圖（Syntun）的數據，去年618購物節的整體銷售金額出現史上首度下降，較2023年下跌7%至7428億元人民幣（下同，新台幣3.06兆元）。

京東表示，今年618購物節期間，用戶下單量較去年同期增逾1倍，線上、線下和外送平台訂單量超過22億單。阿里巴巴表示，618購物節期間，有453個品牌的商品交易總額超過1億元。

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