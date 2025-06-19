名師解盤》容逸燊：指數暫時進入拉回整理

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台股指數今天下跌353點，成交量在3360億，量縮下跌，昨天0050分割帶動相關權值股開高走揚，今天台積電沒有辦法站回1050元關卡之上，以及權值股持續走弱，所以指數暫時進入拉回整理，期貨結算過後，外資淨空單增加到4.5萬口之上，可見得權值股暫時保守，包含美元指數近期轉強，台幣走貶之下，外資買盤將會縮手，內資主力往中小型股去操作。

昨天FED會議當中，維持基本利率以及量化緊縮速度不變，但表示通膨上升是反應關稅因素，長期仍要注意通膨穩定性，點陣圖表示，今年仍然有2次降息，國際情勢上面，以色列和伊朗衝突持續，若美國參戰，將引發較大區域戰爭，以及伊朗封鎖荷姆茲海峽，先行指標可以觀察油價，目前權值股暫時遭到壓力，建議選股上往中小型股，昨天記憶體族群整理大長，南亞科漲停，今天續漲2%，但其他的記憶體族群開高壓回，進入震盪，所以可見得中小型股輪動速度較快，建議短線操作，或是當沖、隔日沖去做搭配。

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今天強勢類股，集中在生技類股，以及蘋果概念股3376新日興拉出漲停，3548兆利漲幅達3%，蘋果折疊式手機未來可能問世，短線資金流向相較於大盤、比較低基期題材的個股去做反應，軸承相關類股相較於大盤，只在18000~19000點位階，相對夠低。另外2603長榮今天除息之後，暫時進入貼息，收212.5元，回顧過去，去年長榮除息之後，大約花了半年時間才填息，今年ETF許多將長榮納入投資組合，後續要注意長榮除息之後，ETF有沒有賣壓出現，若投信沒有持續賣出，未來長榮在中東情勢不穩狀況下，以及關稅貿易急單多重因素影響下，應該仍有機會填息。

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