黃建智續任中鋼董事長。（中鋼提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼今（19）日下午召開第19屆董事會第1次會議，推選經濟部法人代表黃建智續任董事長。

中鋼上午召開114年股東常會，由黃建智主持，會中亦順利完成第19屆董事改選，共選出11席董事。

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黃建智於股東會表示，去年全球鋼市受到高通膨、高利率、地緣政治與中國鋼品低價傾銷等衝擊影響，鋼鐵產業營運艱辛，中鋼憑藉全體同仁努力降本增利，掌握銷售接單快、生產品質良率穩、研發設計產品準的準則積極應對，全年合併稅前淨利約46億元，EBITDA margin（稅前息前折舊攤銷前獲利率）在亞洲先進鋼廠中排名第二，僅次於日本製鐵。

黃建智提及去年精緻鋼品的銷售占比11.1%，毛利率占比75.2%，成為中鋼營運獲利的關鍵動能，也更有自信朝高值化精緻鋼廠發展。

針對關稅議題，黃建智分析，今年2月美國宣布對所有美國進口的鋼鋁產品均課徵25%關稅，另因俄烏停戰露出曙光帶動需求回升，推動國際鋼價走升，鋼市曾出現反轉契機，中鋼也掌握鋼市短暫復甦，接單狀況符合預期。

他說，美國於4月宣布對各國徵收對等關稅後引發全球經貿波瀾，5月底再宣布鋼鋁產品關稅於今年6月4日起倍增至50%，為鋼市發展增添變數，所幸美國正陸續與各國完成貿易談判，經貿秩序可望趨於穩定，中鋼將步步為營，密切關注鋼市發展及審慎採取適當因應對策。

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