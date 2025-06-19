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00713橫掃榜單！47萬存股族吃香喝辣 投信3天狂掃這檔金融11.44萬張

2025/06/19 15:48

00713橫掃榜單！47萬存股族吃香喝辣，投信3天狂掃第一金11.44萬張。（資料照）00713橫掃榜單！47萬存股族吃香喝辣，投信3天狂掃第一金11.44萬張。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（19日）在三大法人賣超288.75億元下，指數下跌353點，陷22000點保衛戰，雖然投信也轉賣超21.07億元，不過，00713正值換股期，狂掃「6新3老」，其中大新兵第一金最搶手，今大買3.9萬張，累計3天，買超已逾11.44萬張，在投信掃貨下，股價3天漲2.14%，成交量維持5.65萬高檔區。

投信前10大買超中，只有南亞科不是00713成分股，其餘皆是，而9檔上榜的成分股中，只有聯電、玉山金與聯強屬於老將，其餘皆為新兵。

投信週四買超前10大個股，依序為第一金（2892）3萬9069張、國泰金（2882）9526張、南亞科（2408）8263張、華航（2610）6962張、仁寶（2324）6282張、聯電（2303）5847張、玉山金（2884）5731張、聯強（2347）4067張、榮運（2607）4002張、富邦金（2881）3819張。

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