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期交所通過每股配發股利4.1元 下半年追求更好表現

2025/06/19 15:56

期交所今日舉行股東常會，圖為董事長吳自心。（期交所提供）期交所今日舉行股東常會，圖為董事長吳自心。（期交所提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕期交所今日舉行股東常會，由董事長吳自心主持，通過配發每股股利4.1 元，包含現金股利2.5元及股票股利1.6元。總經理周建隆表示，今年上半年期貨交易量相對平緩，目前到5月的交易量大約1.5萬口，下半年會陸續推出新商品，期待有更好表現，追尋全年4億口目標。

台灣期貨市場去（2024）年總交易量為3.95億口、日均量163.4萬口，連續5年交易量突破3億口，表現相當穩健。期交所去（2024）年稅後淨利達42.56億元，每股稅後盈餘（EPS）6.84元。

吳自心表示，期交所近年研發多元化商品，以及接軌國際的交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。

吳自心指出，期交所將於6月底推出週五到期臺指選擇權，增強期貨市場對各類風險事件的即時應對能力，並將金融期貨及小型金融期貨納入盤後交易，同時優化三階段漲跌幅機制及動態價格穩定措施，提供市場更安全的交易環境。

期交所也表示，將於7月1日起實施新台幣利率交換契約（IRS）應集中結算；持續赴海外引資及參加各項國際活動增進交流及合作；響應主管機關推動我國成為亞洲資產管理中心政策，推廣多元化商品並舉辦促進資產管理發展相關活動及人才培訓；持續落實永續發展作為，實踐企業社會責任。

台灣期貨市場亮麗表現，吳自心表示，感謝股東一直以來的支持，未來一年將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動台灣期貨市場繁榮發展，期望各位股東能繼續給予支持。

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