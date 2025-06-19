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聯邦賴點Visa卡「LABUBU」限量卡面來了！1.2萬張7/1起快搶辦

2025/06/19 15:53

聯邦賴點卡「LABUBU」圖樣IP授權的全新升級卡面，7月1日起開放申辦，獨家限量1萬2000張，並附贈獨家限量肩背袋新戶首刷禮。（業者提供）聯邦賴點卡「LABUBU」圖樣IP授權的全新升級卡面，7月1日起開放申辦，獨家限量1萬2000張，並附贈獨家限量肩背袋新戶首刷禮。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行「賴點卡」又有新卡面了，聯邦銀行攜手Visa宣布推出「LABUBU」圖樣IP授權的全新升級卡面，讓風靡全球的LABUBU跨界金融業，7月1日起開放申辦，獨家限量1萬2000張，並附贈獨家限量肩背袋新戶首刷禮，想申辦收藏的民眾得把握機會。

聯邦銀行攜手Visa宣布推出「LABUBU」圖樣IP授權的全新升級卡面。（業者提供）聯邦銀行攜手Visa宣布推出「LABUBU」圖樣IP授權的全新升級卡面。（業者提供）

LABUBU是目前全球人氣最高的潮流IP之一，不僅深受全球消費大眾喜愛，更是社群熱搜與收藏市場的熱門角色。聯邦銀行指出，此次聯邦賴點Visa卡推出三重卡友專屬禮遇，除了獨家發行1萬2000張「聯邦賴點Visa卡The Monsters-LABUBU限量版卡面」，同時推出超吸睛新戶首刷禮，自7月1日至12月31日，新戶線上辦卡於核卡後30日內，單筆消費滿688元，刷滿3筆即可獲得LABUBU時尚肩背袋，限量7000個，送完為止。

針對此次與LABUBU跨界合作，聯邦銀行總經理許維文表示，這次合作是聯邦銀對年輕世代表達自我的呼應，更是延續了聯邦銀行長期支持文化創意與青少年培力的初衷。期許聯邦銀行能為持卡人創造更多專屬的驚喜體驗，將持續推出貼近消費者生活風格的產品。

除了賴典卡專屬卡面，Visa與聯邦銀行也聯名贊助「THE iCON」概念藝術展，展覽期間獨家提供聯邦賴點Visa卡友參加展覽現場限定抽獎活動，有機會可現場購買限量100隻、市面無販售的獨家限量公仔。

「THE iCON」概念藝術展由香港HOW2WORK、台北THE LITTLE HUT與PARADISE三方共同發起，將自6月27日到29日於松山文創園區四號及五號倉庫登場，展覽除了邀請LABUBU創作者龍家昇出席，與粉絲近距離互動，更集結超過40位國內外藝術家、超過500件藝術作品，作品涵蓋畫作、雕塑、裝置藝術與珍貴收藏品，歡迎喜愛潮流與藝術的朋友一同共襄盛舉。

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