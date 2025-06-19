國泰世華CUBE卡下半年權益公告 新增「AI工具」和「大阪萬國博覽會」回饋通路

國泰世華銀行公布2025年下半年CUBE信用卡最新權益及回饋通路。（圖由國泰世華提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行公布2025年下半年CUBE信用卡最新權益及回饋通路，其中「玩數位」權益新增通路「AI工具」，涵蓋聊天機器人ChatGPT、Gemini、Perplexity及英語學習Speak、Duolingo等；「趣旅行」則推出限定驚喜通路「大阪萬國博覽會」，讓卡友刷卡拿回饋的同時，也能體驗科技及旅遊帶來的便利與樂趣。

此外，為深化經營客戶關係，國泰世華也將於7月1日起，調整CUBE信用卡Level 2權益等級任務。持有CUBE信用卡的客戶，每月底3個工作日前，擇一完成「以CUBE App繳納本行信用卡費」或「申請本行帳戶自動扣繳本行信用卡費」，次月即可享指定消費3%小樹點回饋無上限。

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以6月底為例，3個工作日，即6月25日前透過CUBE App點選「自動扣繳設定」，完成申請「本行帳戶自動扣繳本行信用卡費」，7月起即可升級Level 2等級，享指定消費3%小樹點回饋。

國泰世華表示，CUBE信用卡持續以「1+N」權益經營模式，隨時依據市場動態與客戶需求，彈性調整權益方案與消費通路，讓客戶持有1張CUBE信用卡，就可因應各式市場趨勢話題，滿足不同客群用卡體驗。

展望下半年，CUBE信用卡結合「國泰優惠CUBE Rewards App」，共同放大小樹點使用場景及回饋價值，滿足卡友消費及點數兌換體驗。

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