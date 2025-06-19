晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

國泰世華CUBE卡下半年權益公告 新增「AI工具」和「大阪萬國博覽會」回饋通路

2025/06/19 15:25

國泰世華銀行公布2025年下半年CUBE信用卡最新權益及回饋通路。（圖由國泰世華提供）國泰世華銀行公布2025年下半年CUBE信用卡最新權益及回饋通路。（圖由國泰世華提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行公布2025年下半年CUBE信用卡最新權益及回饋通路，其中「玩數位」權益新增通路「AI工具」，涵蓋聊天機器人ChatGPT、Gemini、Perplexity及英語學習Speak、Duolingo等；「趣旅行」則推出限定驚喜通路「大阪萬國博覽會」，讓卡友刷卡拿回饋的同時，也能體驗科技及旅遊帶來的便利與樂趣。

此外，為深化經營客戶關係，國泰世華也將於7月1日起，調整CUBE信用卡Level 2權益等級任務。持有CUBE信用卡的客戶，每月底3個工作日前，擇一完成「以CUBE App繳納本行信用卡費」或「申請本行帳戶自動扣繳本行信用卡費」，次月即可享指定消費3%小樹點回饋無上限。

以6月底為例，3個工作日，即6月25日前透過CUBE App點選「自動扣繳設定」，完成申請「本行帳戶自動扣繳本行信用卡費」，7月起即可升級Level 2等級，享指定消費3%小樹點回饋。

國泰世華表示，CUBE信用卡持續以「1+N」權益經營模式，隨時依據市場動態與客戶需求，彈性調整權益方案與消費通路，讓客戶持有1張CUBE信用卡，就可因應各式市場趨勢話題，滿足不同客群用卡體驗。

展望下半年，CUBE信用卡結合「國泰優惠CUBE Rewards App」，共同放大小樹點使用場景及回饋價值，滿足卡友消費及點數兌換體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財