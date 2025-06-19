製造業女力串聯！誼力銤協會成立 百位女性領導人響應

誼力銤發展協會正式成立 ，百位機械業女性領導人出席。（協會提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕代表台灣製造業溫柔堅定女力的「誼力銤發展協會」於本月18日正式成立，共計百餘位機械業女性領導人出席。創會理事長、上銀科技總經理蔡惠卿表示，蛻變、成長、溫暖、創新，是誼力銤發展協會的核心價值，號召製造業女性領導人，以細膩堅定的特質，發揮影響力、開創台灣產業的新氣象。

誼力銤發展協會的前身為「一粒米女性經理人聯誼會」，於2012年5月2日，在TMBA（台灣工具機暨零組件工業同業公會）第二屆理事長卓永財、副理事長嚴瑞雄的鼓勵之下誕生；「一粒米」以ELIMI（Elegant Leaders in Machinery Industry）為諧音，凝聚精密機械產業的頂尖女性領導人，包括上銀科技總經理蔡惠卿、勤誠興業董事長陳美琪、大井泵浦總經理黃錦雲、上研機電總經理謝滿玉、東台精機副總嚴璐、台中精機永續長黃怡穎、高聖精密行銷副總吳迎帆、天工精密總經理林筱婷等。

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一粒米進以聯誼會性質，每年舉辦春夏秋冬四次聚會，結合參訪學習，促進機械業女力的交流，在事業經營與人生道路上互相扶持成長，為剛強冷硬的台灣精密機械產業，導入「共好與共榮」的軟性溫暖思維。

在蔡惠卿、謝滿玉奔走下，正式成立法人組織「誼力銤發展協會」，會員對象由原本的「精密機械」擴大為「製造業」，廣納更多優秀女性領導人，發揮影響力；「誼力銤發展協會」於今年初啟動二次籌備會議，18日正式舉辦成立大會，並選出首屆理監事團隊，由蔡惠卿擔任創會理事長、謝滿玉擔任副理事長。

理事成員還包括勤誠興業、東台精機、大井泵浦、台灣瀧澤、高聖精密、三峰機械、先鎰企業廠；監事成員包括:PMC精密機械研發中心、豪力輝、台中精機。協會也邀請行政院政務委員楊珍妮、天下雜誌資深總主筆賀桂芬、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊擔任會務顧問。

「誼力銤發展協會」成立大會當天並邀請巨大集團前董事長杜綉珍以「船過水無痕」為題發表演講，勉勵在座女性領導人，找到自己的價值、以身作則、不畏挑戰、永保好奇心，卓越向前行。

蔡惠卿表示，從一粒米到誼力銤，十多年來機械業的女性領導人不僅自身「成長」、「蛻變」，也為企業注入「創新」及「溫暖」，改變製造業的冷硬剛強形象，形塑底蘊更深厚的產業文化與品牌價值。

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