智冠董座王俊博:三大事業群動能可期、再創營運高峰

智冠董事長王俊博（立者）表示，三大事業群動能可期、再創營運高峰。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股智冠（5478）今日舉行股東會，受惠集團三大事業群數位遊戲、網路行銷、金融科技持續擴展合作規模，營收、獲利均維持穩健成長，去年智冠整體獲利表現寫下近10年新高，董事長王俊博也特別指出，智冠首創的新型態傳播平台「街頭玩家見面會」即將迎來滿週年，已於全台佈建超過1500家合作據點，看好未來整合效益。

王俊博表示，「街頭玩家見面會」已於全台佈建超過1500家合作據點，累積吸引數萬人參與，成為遊戲產品行銷推廣的重要橋梁，未來將結合藝文團隊演出遊戲主題配樂，透過自建台北、高雄兩大攝影棚，打造沉浸式互動場景，同時瞄準跨域商機，攜手藍新集團合作店家及在地商圈，幫助提升品牌能見度，擴大通路整合效益。

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至於數位遊戲事業群今年持續展現動能，王俊博說，智冠持續強化MyCard數位點數應用與整合行銷服務，致力提供一站式解決方案，成為國際遊戲大廠及數位內容業者首選合作夥伴；海外市場方面，東南亞區域耕耘成果顯著，帶動全年營收穩健成長，下一步將進軍日韓等高潛力市場，擴大全球佈局版圖。

此外，遊戲研發與營運也同步發力。子公司網龍（3083）旗下經典IP重製升級的跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》於6月3日上市，今年暑假將推出全新三國MMORPG區塊鏈遊戲《吞食天地 虛擬世界》主打看廣告抽武將與裝備、以廣告積分兌換實體獎勵等創新機制，打造好玩又好賺的遊戲體驗，知名武俠MMORPG《尋秦記》承襲原作世界觀，強化戰鬥系統與角色養成機制，展現經典IP的嶄新面貌。

遊戲新幹線穩健經營多款長青線上遊戲，今年4月推出由弘煜科技開發的國產二次元手遊新作《風色幻想NeXus》，結合經典IP與台灣十大頂流虛擬偶像，打造高互動性沉浸體驗，多場線下活動引發玩家社群熱烈迴響，成功搶進VTuber娛樂市場，開拓全新社群與行銷模式。

至於金融科技事業群藍新集團，王俊博也說，這是台灣唯一同時具備「第三方支付」、「電子支付」雙執照的業者，服務涵蓋第三方支付、電子支付、支付聚合、端末設備、加值應用與系統整合等一站式解決方案，持續穩健拓展支付版圖，去年全年交易處理總額突破千億元，且每年成長動能強勁，將以每年百億元成長為目標持續邁進，搶攻兆元級非現金支付市場。

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