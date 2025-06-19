皇將新品發表 客戶自動化設備詢問度增加

皇將今召開新品發表會，吸引9個國家的海外代理經銷商與會。（圖:皇將提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕皇將科技（4744）今天舉行新品發表會，推出多款高速數粒機及軟膠囊成型機，活動吸引來自台灣、美國、墨西哥、澳洲等9個國家的海外代理經銷商及客戶共100多位貴賓共同參與盛會。皇將表示，希望藉由這次的新品推廣，衝高今年業績。

因應全球製藥與營養保健品市場對智慧製造、自動化與彈性產線的高度需求，皇將推出多款全新升級設備，全面提升操作體驗、生產效率與數據整合能力。本次亮相的產品包括迷你型軟膠囊生產設備、智能化軟膠囊乾燥機、軟糖專用數粒機等。

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皇將表示，因應疫情結束後，各藥廠間激烈競爭，市場對生產速度的要求不斷提升，同時對機器所必須具備的智慧製造的需求逐年增大，因此世界各地藥廠紛加速設置自動化生產線，皇將客戶詢問的熱度增加。

皇將指出，這次新品發表會也同時展示皇將的韓國子公司昌誠所生產的主力機種380SR軟膠囊成型充填封合機以及智能化軟膠囊乾燥機。目前昌誠在北美洲以及中南美洲獲得廠商極佳的評價，為此皇將正積極評估在中南美洲設置據點，以因應客戶的需求。

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