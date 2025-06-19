波音飛機又出包！NTSB罕見警告737 Max引擎有安全問題

NTSB發佈了１份罕見的緊急安全公告，警告波音737 Max飛機的引擎可能有問題。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國家運輸安全委員會（NTSB）發佈1份罕見的緊急安全公告，警告波音737 Max飛機的引擎可能有問題，一旦損壞，可能會導致煙霧進入駕駛艙，最終可能導致飛行員喪失行動能力。

CNN報導，這項建議的靈感源自西南航空兩起撞鳥事件，美國國家運輸安全委員會發現CFM國際公司生產的LEAP-1B引擎有問題，一旦損壞，可能會導致煙霧「進入通風系統，最終進入駕駛艙或客艙」。

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駕駛艙內的煙霧被列為航空業的極度危險因素，因為它可能導致飛行員喪失行動能力。

美國國家運輸安全委員會表示，擔心操作這些飛機的機組人員可能沒有充分意識到潛在的危險，並要求美國聯邦航空管理局確保運營商告知裝有受影響發動機的飛機的機組人員；該機構還建議對引擎軟體進行修改。

美國國家運輸安全委員會指出，波音公司「已經修改了飛行員的飛行手冊，詳細說明了在發生此類損壞後，防止煙霧進入駕駛艙或客艙應採取的步驟」。

波音公司在1份聲明中告訴CNN，CFM國際公司和波音公司一直在致力於軟體設計更新。我們支持美國國家運輸安全委員會的建議。

另Investing報導，NTSB還向FAA、歐盟航空安全局和中國民用航空局發出額外建議，評估用於空中巴士A320neo飛機的LEAP-1A和LEAP-1C引擎變種是否可能存在類似風險。

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