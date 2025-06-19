野村投信推全台首檔市值型主動式ETF！7/1開始募集

「野村臺灣增強50主動式ETF」（00985A），預計7月1日至7月4日募集。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好台股越挫越勇！繼發行全台首檔主動式ETF「主動野村臺灣優選」（00980A）後，野村投信再次推出全台首檔市值型主動式ETF「野村臺灣增強50主動式ETF」（00985A），預計7月1日至7月4日募集、7月21日掛牌上市， IPO每股發行價10元，採年配息機制。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，在市場諸多的不確定性及全球黑天鵝市場滿場飛舞，市場操作難度增高，此時主動投資就更顯重要，台灣是全球科技業的心臟，2025年獲利持續雙位數成長，加上AI下半年能見度高，受益機會最大的仍是落在AI供應鏈，從先進製程、先進封裝、檢測、設備、伺服器、機殼、散熱、組裝、周邊、網通、光通訊和IP等等，從護國神山台積電到整體台灣AI供應鏈的領先技術將牢牢綁住全球客戶，為台灣AI國家隊的成功做出貢獻。

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野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳則表示，這檔ETF是以富時台灣50指數長期報酬潛力為基底，擁三大優化策略，第一，擴大打擊面，從市值50大增加至上市櫃市值前150大，投資廣度3倍跳，由廣而深、逐步篩選個股與建構投資組合。第二，每檔股票皆經野村台股投研團隊針對各面向進行分析，透過專業團隊主動「汰弱」「擇強」有感升級，投資決策更趨嚴謹。第三汰弱擇強，透過量化分析選出最佳的50檔個股，也就是人機合一方式，透過質化分析結果，運用野村獨家基本面計量模型予以量化。

他也強調，根據公開說明書本基金，這檔ETF的第一大持股最高上限為30%，若以當前台股市值最大個股，此配置彈性可望相對完整掌握護國神山的成長潛力，同時兼顧發掘其他質優的潛力股、並避開基本面疲弱的權值股，有助市值型投資潛力再升級，讓經典的台灣50指數再進化，主動投資更增添強勢動能。

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