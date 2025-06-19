大砍2.3兆日圓超長債發行！彭博：日提議7月起每次拍賣削減1000億日圓

彭博報導，日提議7月起每次拍賣20年期等超長債，削減1000億日圓（彭博）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本7月起，將大砍2.3兆日圓（約新台幣4600億元）超長債發行，彭博社看到的修訂後的債券發行計劃草案，財務省正在考慮從7月開始削減20年期等超長期債券的發行量，每次拍賣削減1千億日圓（約新台幣200億元），本會計年度共砍2.3兆日圓，為了抵消超長債減少，考慮增加共1.8兆日圓（約新台幣3600億元）2年期及其他短債發行。

週四的計劃草案顯示，財務省將提議在2026年3月底之前，每次拍賣將20年期、30年期和40年期債券的發行量削減1000億日圓。

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根據2025會計年度計劃的修訂建議，本會計年40年期債券的發行總額將減少5000億日圓（約新台幣1000億元），至2.5兆日圓（約新台幣5000億元），而30年期和20年期債券的發行預計將分別減少9千億日圓（約新台幣1800億元），發行總額分別為8.7兆日圓（約新台幣1.74兆）與11.1兆日圓（約新台幣2.22兆）。

至於2年期債券發行量將增加0.6兆日圓（約新台幣1200億元），達到31.8兆日圓（約新台幣6.36兆）；1年期發行量將增加0.6兆日圓，達到39兆日圓（約新台幣7.8兆）；6個月發行量將增加0.6兆日圓至3兆日圓（約新台幣6000億元）。

根據擬議的修訂，雖然總體發行量原則上保持不變，但通過拍賣進行的市場總發行量將從目前的172.3兆日圓（約新台幣34.46兆）小幅下降到今年的171.8兆日圓（約34.36兆）。

該計劃顯示，財務省將在週五（20日）舉行的會議上向一級交易商提交該提案。此次會議引起了投資者的高度關注，因為人們越來越預期該部將在殖利率急劇波動一段時間後，縮減超長期期限債券的發行。

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