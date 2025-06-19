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雲縣府AI科技學院開學 鴻海特助林鴻傑：怕它不用小心被大浪沖走

2025/06/19 14:38

雲林縣府與鴻海集團開辦AI科技學院開學，縣府一級主管及各科室人員參與踴躍。（記者黃淑莉攝）雲林縣府與鴻海集團開辦AI科技學院開學，縣府一級主管及各科室人員參與踴躍。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府與鴻海集團共同開辦的「AI科技學院」今（19）日開學，雲林縣長張麗善期盼縣府同仁學習更多AI科技智慧的要領，落實在工作中，提高服務效能。鴻海集團特助林鴻傑說，在生成式AI時代浪潮中，透過教育訓練學習擁抱AI，不要害怕犯錯，最怕是不用它會在這個浪潮中被大浪沖走。

雲林縣府去年底與鴻海等單位啟動「AI智慧城市2.0」合作計畫，其中AI科技學院今天上路，課程規劃人工智慧科技基金會執行長溫怡玲表示，國內AI在國內有很明顯南北差距，大部分集中在北部，隨著生成式AI進步需要是找到問題、解決問題、有執行力的團隊，雲林縣府這次有系統從基層到主管，集合產業、法人的做法是科技導入重要里程碑。

林鴻傑指出，AI是要靠人來駕馭，透過教育訓練啟動大家對AI科技的擁抱，對於AI大家不要害怕犯錯，最怕是不去用它，而在這個浪潮中被大浪沖走，鼓勵大家一起踏上AI浪潮。

縣府計畫處長李明岳表示，開辦AI科技學院目的是讓同仁可以利用AI科技智慧把繁重工作變得更有效率，找出一些更方便民眾使用的AI工具，強化政府治理與民眾滿意度。

張麗善強調，今年是雲林縣「雲菁人才培育年」，縣府推動科技創新與人才培育，無論在AI科技智慧或綠能永續等領域上，希望同仁能擁有更多專業知能，開設9大學院，其中AI科技學院與鴻海集團合作，講師陣容堅強，希望在這智慧科技時代，縣府同仁能夠藉由課程自我精進，學習更多AI科技智慧的要領，提升團隊競爭力，並落實在公務體系中，提高服務效能。

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