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蕭美琴：台灣轉型人工智慧島 台廠具黃金優勢不易被複製

2025/06/19 14:44

緯創資通竹北全球營運總部開幕，副總統蕭美琴（中）與董事長林憲銘（右四）、總經理林建勳（左四）等合影。（記者廖雪茹攝）緯創資通竹北全球營運總部開幕，副總統蕭美琴（中）與董事長林憲銘（右四）、總經理林建勳（左四）等合影。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕緯創資通竹北全球營運總部今天上午正式開幕，副總統蕭美琴親臨致詞表示，AI技術快速演進，重塑全球經濟產業發展；賴清德總統提出五大信賴產業，AI是關鍵，AI賦予百工百業更多能量，台灣正在轉型成為人工智慧島過程中，政府持續全力支持國內產業需求，確保台灣扮演在全球AI供應鏈關鍵戰略地位，當全世界最信賴的國際夥伴。

副總統蕭美琴今出席緯創資通竹北全球營運總部開幕，並親自簽名留念。（記者廖雪茹攝）副總統蕭美琴今出席緯創資通竹北全球營運總部開幕，並親自簽名留念。（記者廖雪茹攝）

蕭美琴表示，今天參加緯創全球營運總部以及AI智慧園區開幕活動，我相信我們看到的不只是一個園區、一家公司往前走的一大步，更是對未來承諾的啟動，這個承諾不只是對股東、員工及顧客的承諾，而是對於台灣未來技術持續往前走的承諾，也是對人才培育養成的承諾，更是一個對於台灣能夠繼續在世界上壯大自己的承諾。

蕭美琴指出，AI技術快速的演進，也正在全球的經濟產業發展，我們面對許多挑戰也身負重任。台灣不僅處於引領AI新時代的關鍵角色，用更科技、更智慧的方式在創造一套全新的社會合作模式。AI不是未來而是現在進行式，也是正在改變世界的力量，從晶片到應用服務都需要建構完整的生態系統，打造真正有價值、有競爭力的解決方案。

蕭美琴進一步提到，台灣也是全球AI發展的重要推手，近期跟美方各種對話當中，提到美方扮演引領AI及工業化的角色，這當中沒有強大的台灣是辦不到的。台灣永遠是全球最完整靈活的供應鏈，結合完整上中下游供應商，台灣的黃金優勢不容易被複製，這是數十年來一步一腳印的累積，透過跨業串聯、創新，產官學攜手合作所獲致的成果。

蕭美琴指出，賴清德總統也提出五大信賴產業，AI是當中的關鍵。AI科技產業賦予百工百業，包含服務業、傳產、生活、教育、醫療、學習等各領域，都賦予更多能量，也讓各行業能同時跟科技業一樣有鮮明的進展跟進步。

蕭美琴說，台灣在轉型成為人工智慧島過程中，政府當然持續全力支持國內產業需求，確保台灣扮演在全球AI供應鏈關鍵戰略地位，同時繼續當全世界最信賴的國際夥伴。緯創竹北AI園區開幕，是企業的里程碑，也是台灣科技能量備受肯定的象徵。

「Power Taiwan，Power future」，蕭美琴最後提到，過去台灣百工百業各自努力中，期待AI串連各領域一起成長，一起持續在世界上打造亮眼的奇蹟，大家一起加油！再次祝福緯創AI竹北營運總部持續成長，打造韌性、有溫度、更有願景的科技未來環境。

輝達執行長黃仁勳也特別錄影祝賀。新竹縣副縣長陳見賢表示，緯創資通全球營運總部進駐之後，預估整個AI智慧園區至少為新竹縣帶來4000個就業機會，可望創造1000億元以上產值。

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