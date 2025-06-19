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ETIAS不只7歐元？歐盟擬調漲台灣等60個免簽國遊客「入境費」

2025/06/19 15:02

歐盟預計在2026年第四季實施「歐洲旅行資訊及授權系統」（ETIAS）制度。（歐新社）歐盟預計在2026年第四季實施「歐洲旅行資訊及授權系統」（ETIAS）制度。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟預計在2026年第四季實施「歐洲旅行資訊及授權系統」（ETIAS）制度，將適用於包含台灣在內的60個國家地區，目前規劃的收費標準為7歐元（約241元新台幣），不過歐盟尚未宣布具體啟動日期。而根據數名歐盟外交官說法，在歐盟委員會於7月16日提出預算提案之前，把ETIAS收費提高到7歐元以上，正成為目前最受支持的稅收選項之一。這意味著遊客未來進入歐盟境內，恐怕得支付更高的入境費用。

根據美國媒體《政客》（Politico）報導，歐盟正考慮向外國旅客課徵額外稅金，藉此償還在2021年因應新冠疫情復甦，而共同發行的3500億歐元（約12.06兆元新台幣）部分債務，這項潛在的新費用，將對英國遊客造成特別大的打擊，這是因為在英國脫歐後，英國遊客目前已面臨更長的護照查驗排隊時間，還有更多入境歐洲的限制。

此舉也可能影響在英國脫歐後，英國與歐盟之間的關係回暖狀況。歐盟近來釋出善意，對英國旅客提供更順暢的護照檢查與更簡便的行政手續。

ETIAS將適用於包含60個和歐盟有免簽協議的國家地區，一旦ETIAS的費用提高，這些旅客也將同樣受影響。根據《政客》取得的內部備忘錄，歐盟輪值主席國波蘭在會議文件中指出：「目前看來，入境費用可能會逐步調升，藉此增強長期財政收入潛力。」

歐盟執委會發言人對《政客》表示，「目前正考慮對該費用進行可能的調整，以因應自2018年訂定7歐元費率以來的通膨壓力。」

調高ETIAS費用之所以會被視為具吸引力的方案，原因在於目前規劃的7歐元收費，是全球最低的收費之一，且該收入目前也不是由各成員國獨立徵收。相較之下，美國對歐盟旅客收取的入境費（ESTA費用）為21美元（約627元新台幣），英國ETA費用則是16英鎊（約649元新台幣）。

歐盟執委會估計，至2027年，該稅收將影響多達5050萬名旅客，但目前尚未公布預估產生的具體稅收金額。

不過2名歐盟外交官透露，德國已在閉門會議中對此提案表示反對，認為可能會削弱歐洲的觀光吸引力。

報導認為，儘管從政治角度上來看，該提案相對容易通過，可是實際上的效益卻是有限。以目前規劃來看，即便調高費用，估計其每年產生的稅收仍不到10億歐元（約344.6億元新台幣），和從2028年起、每年高達250億至300億歐元（約8614億至1.03兆元新台幣）的歐盟債務償還需求相比，只是杯水車薪。

另一項熱門的增收選項，是對Shein 、Temu等中國零售商的進口小包裹課徵2歐元（約69元新台幣）的關稅。根據《政客》取得的歐盟委員會政策文件，該構想已於本週獲得歐盟貿易事務專員塞夫喬維奇（Maroš Šefčovič）的支持。

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