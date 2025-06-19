晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

小米首款電動SUV將發售 盧偉冰：價格不會太便宜

2025/06/19 13:14

小米首款電動運動型多用途車（SUV）「YU7」將於6月底發售。（示意圖，法新社）小米首款電動運動型多用途車（SUV）「YU7」將於6月底發售。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕小米首款電動運動型多用途車（SUV）「YU7」預計將在本月底發售，外界好奇YU7會賣多少?對此，小米總裁盧偉冰週三（18日）在直播時透露，「YU7價格不會太便宜」。

雷軍日前在社交平台微博發文宣布，大家非常期待的小米YU7將於6月底發售，並透露屆時還有很多重磅新品將同場一起發布，例如搭載玄戒O1晶片的第2款平板7S Pro。

雷軍稱，由於月底同場發布的重磅新品非常多，他將請公司總裁盧偉冰在6月18日先做一場直播，提前和大家聊聊。

盧偉冰週三晚間在開直播時透露，這次YU7價格「不會太便宜」，因為小米要與同業競爭產品、競爭技術、競爭用戶價值，但未透露最終售價。

據盧偉冰介紹，這次小米YU7全系標配光達、標配800V快充、標配長續航，YU7標準版就比SU7 Pro的配置還要高。

盧偉冰直播上還提到，小米之所以要自研晶片，是為了給用戶提供更好的體驗，並透露在玄戒O1晶片平台之上，小米也在進行汽車晶片的研發，預料未來會有更多晶片不斷推出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財