小米首款電動SUV將發售 盧偉冰：價格不會太便宜

小米首款電動運動型多用途車（SUV）「YU7」將於6月底發售。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕小米首款電動運動型多用途車（SUV）「YU7」預計將在本月底發售，外界好奇YU7會賣多少?對此，小米總裁盧偉冰週三（18日）在直播時透露，「YU7價格不會太便宜」。

雷軍日前在社交平台微博發文宣布，大家非常期待的小米YU7將於6月底發售，並透露屆時還有很多重磅新品將同場一起發布，例如搭載玄戒O1晶片的第2款平板7S Pro。

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雷軍稱，由於月底同場發布的重磅新品非常多，他將請公司總裁盧偉冰在6月18日先做一場直播，提前和大家聊聊。

盧偉冰週三晚間在開直播時透露，這次YU7價格「不會太便宜」，因為小米要與同業競爭產品、競爭技術、競爭用戶價值，但未透露最終售價。

據盧偉冰介紹，這次小米YU7全系標配光達、標配800V快充、標配長續航，YU7標準版就比SU7 Pro的配置還要高。

盧偉冰直播上還提到，小米之所以要自研晶片，是為了給用戶提供更好的體驗，並透露在玄戒O1晶片平台之上，小米也在進行汽車晶片的研發，預料未來會有更多晶片不斷推出。

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