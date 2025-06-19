鈊象：英國Q3貢獻營收 持續開發美國、歐洲市場

鈊象看英國第三季可開始貢獻營收，持續開發美國、歐洲市場，下半年表現優於上半年。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕針對鈊象（3293） 已於5月初提前取得英國市場的線上博弈執照，鈊象線上事業處處長楊慶安表示，預計第三季可開始貢獻營收，未來歐洲市場將添動能。

楊慶安指出，取得英國執照後要先找代理商，還要進行遊戲對接，目前預估第三季可以正式上線、貢獻營收；董事長李柯柱則補充，根據過去經驗，開發一個市場之後都要慢慢經營，有的市場1-2年就可以看到業績，但也有市場要耕耘4、5年。

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至於正在申請的執照中，那些國家或區域核准進度比較快？李柯柱認為，目前看起來美國的感覺是比較快一點，至於歐洲也有正在申請中的國家，對鈊象來說，今年成長動能第一還是東南亞市場，美國則是第二，歐洲是長遠的布局、未來可期待。

真對營收表現，李柯柱認為，以過去歷史經驗來看，鈊象營收通常下半年會優於上半年，但匯率的部分除非台幣貶值才能回沖，否則鈊象七成營收都是以美元計價，連避險都無法避險。

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