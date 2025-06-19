Fed不急降息加中東局勢升溫！美元反彈、台幣貶回29.592元

Fed不急著降息＋中東局勢升溫！美元反彈、台幣貶回29.592元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）一如市場預期維持利率不變，最新利率點陣圖顯示，決策官員對未來利率走勢看法日益分歧，暗示降息時程可能延後，加上中東地緣衝突擴大，美元指數一度急升重返99大關，新台幣兌美元匯率走貶，中午暫時收在29.59元、貶值3.8分，台北外匯經紀公司成交量8.69億美元。

聯準會在會後聲明中下修年美國今年經濟成長率至1.4%，並上修核心通膨率預測至3%，停滯性通膨壓力升高。主席鮑爾在記者會上表示，對降息仍持審慎態度，坦言關稅對通膨影響難料。

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雖然Fed預測今年仍可能降息兩次，但點陣圖顯示，有多達7名官員支持全年不降息，高於3月時的4人。

隨著Fed決議出爐，市場焦點轉向以色列與伊朗之間的衝突，受到中東局勢升溫影響，避險資金重新湧向美元，美元指數在亞洲時段快速拉升，重返99關卡。主要亞幣普遍轉弱，韓元由升轉貶，離岸人民幣貶破7.18元兌1美元，最低來到7.1975元，台幣匯價亦同步承壓。

新台幣匯價早盤以29.55元開出，貶值0.8分，盤中最高僅至29.532元、最低來到29.592元，逼近29.6元價位，升值動能明顯降溫，靜待下午中央銀行理監事會議結果。

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