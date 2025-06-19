漢翔與法商哈金森簽下460萬歐元民機合約

漢翔物料處長林欣志（右3）及JPR公司副總Herve Raoult（左3）代表，在漢翔副總經理莊秀美（左2）見證下完成簽署。（漢翔提供）（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今日表示，與法國哈金森（Hutchinson）集團旗下的JPR公司簽下五年採購合約，總金額達460萬歐元、約台幣1.56億元。JPR製造成品將供給波音（Boeing）B787、空巴（Airbus）A220、A320及龐巴迪（Bombardier）CL3500等大型專案。

漢翔指出，目前擁有國際民機大廠多項訂單，此次長期合約（Long Term Agreement, LTA）正符合所需，能確保原物料價格穩定，且更精準預測供應及未來成本，強化漢翔的成本控管及專案執行效率，帶給客戶更好的服務品質，在優勢競爭力下鞏固國際市場。

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哈金森集團是法國超過百年歷史的橡膠大廠，旗下的JPR公司屬於高階航太版塊，是漢翔長期深厚的合作夥伴。在全球航空供應鏈快速重組的時代，雙方保持穩定的供需實屬可貴，繼2019年簽下長約，今日再次簽訂新約，持續為漢翔提供可靠的原物料。

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