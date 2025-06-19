中企用輝達晶片訓練AI模型 大馬：將對違法企業採法律行動

《華爾街日報》日前披露，有中國AI企業的工程師遠赴馬來西亞，租用內含輝達晶片的伺服器訓練AI模型。馬來西亞政府表示，正在調查此事，並將對違法企業採法律行動。（路透資料照）



高佳菁／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》日前披露，一家中國AI企業的4名工程師將數據存在硬碟內，攜帶至馬來西亞的數據中心，並租用約300台內含輝達先進晶片的伺服器，隨後將數據餵進AI模型後，再將模型帶回中國，以避開美國禁令。對此，馬來西亞政府表示，正在調查此事，將對違法企業採法律行動。

報導指出，今年3月上旬有4名中國工程師，每個人帶著一個裝有15顆硬碟的行李箱，從北京飛到馬來西亞。這些硬碟存有80TB的Excel表格、圖像和短影片，將其用在馬來西亞的資料中心訓練AI模型。

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根據一份公司註冊文件顯示，這家中國公司在馬來西亞首都吉隆坡註冊1家實體，將3名馬來西亞公民列為董事，並將1家離岸控股公司列為其母公司。為了避免引起馬來西亞海關的懷疑，這4名中國工程師將他們的硬碟分裝在4個不同的行李箱，他們最近帶著相關成果回到中國。

馬來西亞投資、貿易和工業部（MITI）6月18日發布聲明表示，該部正「與相關機構核實此事，以確定是否違反了任何國內法律或法規」。

馬來西亞允許數據中心在法律框架內做出獨立的商業決策，相關監管由MITI和數位部（Digital Ministry）透過數據中心特別工作組（Data Center Task Force）共同負責。

MITI表示，根據馬來西亞法律，使用輝達晶片和內含輝達AI晶片的服務器不屬於受管制物品。但指出馬來西亞將與任何尋求協助的政府合作，監測受出口管制法律約束的敏感貨物之貿易。

MITI強調，將對任何被發現違反馬來西亞和國際貿易法的公司採取堅決行動，包括半導體和AI行業的公司；馬來西亞不容忍非法貿易活動，也不容忍規避出口管制的企圖，並重申致力於促進合法投資和貿易的承諾，以符合國際最佳實踐和多邊義務。

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