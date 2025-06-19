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中鋼轉投興達海基「脫一層皮」！黃建智：風場長期貢獻獲利

2025/06/19 11:48

中鋼董事長黃建智主持股東會。（記者林菁樺攝）中鋼董事長黃建智主持股東會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕中鋼（2002）今天（19日）舉行股東會，董事長黃建智表示，轉投資興達海基確實虧損64億元，但中鋼也轉投資中能風場，每年獲利有約7到8億元，投資確實有賺有虧，有加、有減，應該一起看才公平。

黃建智指出，風電產業確實不如過去想像順暢，當初引進時，台灣沒有技術、沒有人力，要引進風電相關產業確實辛苦，興達海基為了國產化任務，虧64億元，中鋼「脫了一層皮」，但中鋼培育的供應鏈Tire2、Tier3協力廠商，仍持續為台灣產業貢獻。

他強調，投資有賺有虧、有加有減，興達海基是虧損，但培也養出一批人才、技術，且因興達海基發展風電事業，中鋼得以與CIP合作，興建中能風場，每年發電量達11億度，可貢獻營收70億元，而獲利約7到8億元，其中，中鋼持股中能約51%，黃建智表示，這是長達20年投資，可帶來持續收益，中能與興達海基「一起看」才公平。

有關碳費部分，他說，優惠費率對中鋼相當重要，中鋼已於5月向環境部提出自主減量計畫申請，若可拿到最優惠費率，每年碳費預估約2到4億元，另外，進口鋼材課徵碳費部分，中鋼也與環境部溝通中。

黃建智表示，中鋼持續發展低碳鋼材，包括高階伺服器、電腦機殼等，並不是直接轉嫁客戶，中鋼做法就是與客戶共同創造價值，而價格自然提升，這與碳費轉嫁並不同。

而中鋼的中期減碳路徑為2025年到2030年，透過高爐添加還原鐵、高爐噴吹富氫氣體、轉爐增用廢鋼等，資本支出約205億元，中鋼會運用營業活動產生的現金流，結合公司債、銀行借款等多元管道籌資。

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